МЗКТ представил бронированный автомобиль Volat 490101

Источник материала: Onliner Легкие бронированные автомобили (ЛБА) — относительно новое направление разработок ОАО «МЗКТ». Этой темой завод занимается шесть лет, на свет появились три генерации бронетехники марки Volat. Новейший броневик МЗКТ-490101 показывают сейчас в выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке на выставке «Армия-2020».

История броневиков марки МЗКТ началась с лицензионного российского «Тигр-М». Минский завод колесных тягачей собрал партию таких машин, правда не у себя на территории, а в цехах 124-го АРЗ (Минск), юридически присоединенного к МЗКТ. «Тиграм-М» белорусской сборки присвоили наименование «Лис-ПМ» и собственный индекс — МЗКТ-233036-010. Внешнее отличие «Лисов» от «Тигров» — белорусский пулеметно-гранатометный модуль, куда устанавливается 12,7-мм пулемет НСВ и 30-мм гранатомет АГ-17.





Существует «командирская» версия «Лис-ПМ». Отличить ее внешне от российского «Тигр-М» практически невозможно. У броневика белорусской сборки нет фирменной эмблемы с изображением оскаленной морды тигра. Также сообщалось, что «Лисы» оснащены белорусскими средствами разведки, связи, наблюдения и радиоэлектронной борьбы.





Освоив российскую конструкцию, МЗКТ задумался о собственной. Премьера нового броневика состоялась во Франции на выставке Eurosatory-2016. Именно там показали первый опытный образец , отличавшийся внешне от последующих серийных. Назывался броневик МЗКТ-490100. Экспортное наименование — Volat V1.

На родине машину впервые показали только на MILEX-2017. Было создано c десяток модификаций этого броневика для монтажа различного оборудования и вооружения. Об экспортных поставках ничего не сообщалось, на вооружение белорусской армии этот автомобиль был принят официально. Броневики семейства МЗКТ-490100 появились также у Внутренних войск РБ и Госпогранкомитета.





За несколько лет накопился опыт эксплуатации. По результатам его анализа завод несколько раз делал переработанную машину. Отличия в индексе только что представленного броневика от уже известного — в одной цифре: МЗКТ-490101 вместо МЗКТ-490100. По юридическим признакам это очередная модификация, по факту — новая модель с серьезными изменениями.





Автомобиль получил новые корпус и агрегаты. Моторно-трансмиссионная установка состоит из 6-литрового двигателя Doosan DL06 (Республика Корея) мощностью 270 л. с. и 6-скоростной автоматической гидромеханической коробки передач Allison (США). Двухскоростная раздаточная коробка компании ADS (Чехия) включена в единый силовой агрегат с двигателем и трансмиссией.





Модель МЗКТ-490101 на 36 см ниже и на 0,7 м короче, чем МЗКТ-490100. Корпус четырехдверный, монолитный, цельносварной, из бронированной стали Miilux. Машина обеспечивает защиту уровня Бр4. Есть противоминная защита.





Внутри бронекапсулы имеются системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также независимый вытяжной вентилятор. Корпус оборудован кронштейнами крепления оружия для экипажа, а двери — бойницами. На броневик установлена бортовая информационно-управляющая система (БИУС), которая осуществляет контроль параметров автомобиля. Вывод информации производится на один из двух цветных графических дисплеев, на второй выводится изображение системы кругового видеообзора. На прошлой версии броневика система разговаривала женским голосом. Когда девушка рассказывает про параметры машины, это звучит как минимум необычно.





Впервые на шасси Volat применены дисковые тормозные механизмы, с тормозными колодками, оборудованными датчиками износа, и тормозными суппортами немецкого производителя Knott. Ходовая часть автомобиля также претерпела большие изменения, применены портальные ступицы с дополнительным редуктором, позволяющие увеличить дорожный просвет и проходимость. На броневике применена уникальная схема независимой подвески с пружинными упругими элементами и амортизаторами, обеспечивающая устойчивость и плавность хода. Высокая проходимость достигается наличием полного привода с возможностью принудительной блокировки дифференциалов, высоким клиренсом (не менее 450 мм), а также наличием системы регулирования давления воздуха в шинах. Конструкторы ОАО «МЗКТ» применили схему, при которой каналы воздухоподачи встроены внутрь диска колеса и защищены от повреждений извне.





Пришел ли один на смену другому или обе версии броневика останутся в производственной программе — не сообщается. Скорее всего, останутся обе. «Старый» МЗКТ-490100 базируется на отечественных агрегатах, поэтому предпочтительнее для внутренних заказчиков. Обилие же импортных деталей в МЗКТ-490101 красноречиво говорит о том, что этот вариант автомобиля ориентирован на экспорт.