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В Координационном совете уже более 1000 человек

27.08.2020 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Координационный совет входит уже более 1000 человек. Об этом сообщил «Радыё Свабода» адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак.

Он сказал, что еще до начала следственных действий он подал заявление с требованием прекратить уголовное дело о «захвате власти» в отношении Координационного совета, так как «мы не видим оснований, признаков преступления в действиях членов Совета и в самом факте создания Совета».

Максим Знак, который уже побывал на допросе в СК, сказал, что не имеет претензий к следователям, которые проводят проверку по возбужденному Генеральной прокуратурой уголовному делу.
 
 
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В Координационный совет входит уже более 1000 человек. Об этом сообщил «Радыё Свабода» адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак.
 
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