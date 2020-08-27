Католические епископы заявили протест на действия силовиков на территории Красного костела

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Епископ Юрий Кособуцкий заявил протест на действия силовых структур на территории Красного костела. Он предупредил государственные органы Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются недопустимыми и незаконными.

Иерарх предупредил государственные органы Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются недопустимыми и незаконными.

"Костел является святыней Бога, которую могут беспрепятственно посещать все желающие", - отметил Кособуцкий на официальном портале римско-католической церкви в Беларуси catholic.by.

Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией Республики Беларусь праву граждан на свободу вероизъявления, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и Божьих, уверен представитель католической церкви.

Епископ Кособуцкий требует не мешать никому заходить в святыню и выходить из нее.

Протест генерального викария Минско-Могилеской архиепархии епископа Юрия Кособуцкого поддержал епископ Александр Яшевский. Иерархи выразили надежду на то, что подобные действия силовых структур на территории святынь больше не повторятся.

Как сообщалось, в среду вечером представители силовых структур разогнали участников акции оппозиции на площади Независимости. Часть участников акции оказались заблокированы в Красном костеле. Некоторые участники акции были задержаны. Точное их количество неизвестно.