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Караник: Ведущие предприятия региона могут стать инвесторами и внутри страны вкладывать средства в развитие непрофильных для себя отраслей

27.08.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Караник: Ведущие предприятия региона могут стать инвесторами и внутри страны вкладывать средства в развитие непрофильных для себя отраслей

Ведущие предприятия региона сами могут стать инвесторами и внутри страны вкладывать средства в развитие непрофильных для себя отраслей. С такой идеей выступил новый глава Гродненской области Владимир Караник.

Губернатор посетил табачную фабрику – осмотрел цеха, встретился с коллективом. Сегодня завод – главный налогоплательщик области. В год пополняет бюджет более миллиарда рублей. Но сегодня в непростых экономических условиях даже флагманам промышленности нужна диверсификация производства, открытие новых видов деятельности. Для табачной фабрики одним из вариантов выгодного инвестирования может стать создание в регионе современных фармацевтических производств.

Также сегодня Владимир Караник побывал на «Гродно Азоте». В ближайшие две недели новый губернатор намерен ознакомиться с работой 10 ведущих предприятий области.  

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Теги: Гродно
 
 
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Ведущие предприятия региона сами могут стать инвесторами и внутри страны вкладывать средства в развитие непрофильных для себя отраслей. С такой идеей выступил...
 
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