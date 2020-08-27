Караник: Ведущие предприятия региона могут стать инвесторами и внутри страны вкладывать средства в развитие непрофильных для себя отраслей

Источник материала: ОНТ

Ведущие предприятия региона сами могут стать инвесторами и внутри страны вкладывать средства в развитие непрофильных для себя отраслей. С такой идеей выступил новый глава Гродненской области Владимир Караник.

Губернатор посетил табачную фабрику – осмотрел цеха, встретился с коллективом. Сегодня завод – главный налогоплательщик области. В год пополняет бюджет более миллиарда рублей. Но сегодня в непростых экономических условиях даже флагманам промышленности нужна диверсификация производства, открытие новых видов деятельности. Для табачной фабрики одним из вариантов выгодного инвестирования может стать создание в регионе современных фармацевтических производств.

Также сегодня Владимир Караник побывал на «Гродно Азоте». В ближайшие две недели новый губернатор намерен ознакомиться с работой 10 ведущих предприятий области.

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