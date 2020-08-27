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Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси все чаще связывают с попытками реализации сценария цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К чему приводят такие проекты? Ответ на этот вопрос знают уже бывшие работники Житомирского института радиосистем. От когда-то стратегического для Украины предприятия остался только фасад.
Когда-то здесь разрабатывали передовую технику. Системы радиоэлектронной борьбы, в том числе и на экспорт. Теперь Житомирский институт радиосистем лежит в руинах.
Николай Мозговой, бывший начальник режимно-секретного отдела Житомирского НИИ радиосистем:
Институт пережил развал СССР, но не оранжевую революцию. С 2005 года государство прекратило финансирование, с 2007 года началась процедура банкротства.
Николай Мозговой:
Долги по зарплате не выплачены до сих пор. Сотрудники долго боролись за институт, но очередной кризис лишил надежды.
Николай Мозговой:
НИИ по-прежнему числится стратегическим, но сейчас от него остался только фасад.
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Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника
Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси все чаще связывают с попытками реализации сценария цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
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