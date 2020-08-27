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Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

27.08.2020 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси все чаще связывают с попытками реализации сценария цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

К чему приводят такие проекты? Ответ на этот вопрос знают уже бывшие работники Житомирского института радиосистем. От когда-то стратегического для Украины предприятия остался только фасад.  

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Когда-то здесь разрабатывали передовую технику. Системы радиоэлектронной борьбы, в том числе и на экспорт. Теперь Житомирский институт радиосистем лежит в руинах. 

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Николай Мозговой, бывший начальник режимно-секретного отдела Житомирского НИИ радиосистем:  
В этот институт были собраны из других аналогичных институтов лучшие кадры. У нас было даже два лауреата государственной премии. Здесь такой классный коллектив был собран… Молодые ребята рвались, так сказать, в науку.  

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Институт пережил развал СССР, но не оранжевую революцию. С 2005 года государство прекратило финансирование, с 2007 года началась процедура банкротства.   

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Николай Мозговой:  
Вот этот институт – смотришь на него и слезы на глаза наворачиваются. Что-то, может быть, Украине понадобилось. Обязательно купили бы третьи страны, а это для государства валюта и так далее. Людям работа была бы. А так – постепенно начали кадры разбегаться. Многих я на базаре видел, некоторые уехали вообще за границу.  

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Долги по зарплате не выплачены до сих пор. Сотрудники долго боролись за институт, но очередной кризис лишил надежды.  

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Николай Мозговой:  
До 2014 года мы еще как-то боролись, писали во все инстанции. Еще институт – еще и внутри оборудование было, и какой-то коллектив большой был. Но когда уже развал этот начался, естественно, был ликвидирован режимно-секретный отдел. Вся секретная литература, все наработки были переданы. Часть в военный институт, часть в Министерство обороны отослали по почте.  

Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

НИИ по-прежнему числится стратегическим, но сейчас от него остался только фасад.  

Люди в материале: Николай Мозговой

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси все чаще связывают с попытками реализации сценария цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   К...
 
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