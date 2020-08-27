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Семнадцать человек спасли со сгоревшей яхты в Италии - видео

27.08.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Яхта загорелась у берегов Сардинии в Италии, кадры инцидента опубликовала итальянская береговая охрана.

Судно Lady MM направлялось из Сардинии на Капри. Представители береговой охраны заявили, 17 человек - восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа - были спасены.

Когда береговая охрана подплыла к горящему судну, пассажиры уже покинули яхту и находились в небольшой лодке.

Для их эвакуации задействовали вертолет и два катера береговой охраны. Причина пожара выясняется.

 
 
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Итальянская береговая охрана опубликовала кадры горящей яхты в облаках дыма. Семнадцать человек, находящихся на борту, удалось спасти.
 
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