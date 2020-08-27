Семнадцать человек спасли со сгоревшей яхты в Италии - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Яхта загорелась у берегов Сардинии в Италии, кадры инцидента опубликовала итальянская береговая охрана.

Судно Lady MM направлялось из Сардинии на Капри. Представители береговой охраны заявили, 17 человек - восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа - были спасены.

Когда береговая охрана подплыла к горящему судну, пассажиры уже покинули яхту и находились в небольшой лодке.

Для их эвакуации задействовали вертолет и два катера береговой охраны. Причина пожара выясняется.