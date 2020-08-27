Лукашенко: стабильная работа промышленности – краеугольный камень экономики страны

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стабильная работа промышленности – это краеугольный камень экономики страны. Такие слова прозвучали на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, информирует БЕЛТА.

Ситуация, сложившаяся на самых крупных предприятиях Минпрома, стала главной темой совещания.

Глава государства напомнил, что несколько дней назад принимал с докладом министра финансов и первого вице-премьера. На той встрече были рассмотрены вопросы наполняемости бюджета, а также было проанализировано положение кредитно-финансовой системы.

Фото: БЕЛТА

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