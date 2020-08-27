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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт в сентябре

27.08.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт в сентябре

Азербайджанская нефть по пути в Беларусь. Танкер с очередной партией отплыл сегодня.

На борту – более 90 тыс. тонн углеводородов. В одесском порту судно ждут в начале сентября. Оттуда по нефтепроводу сырьё поступит на НПЗ в Мозырь. В этом году только Азербайджан поставит в Беларусь миллион тонн нефти. Также «чёрное золото» мы закупаем у США, Саудовской Аравии, а также у российских трейдеров. Искать новые рынки, чтобы дифференцировать поставки, - поручение Александра Лукашенко.   

 

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Азербайджанская нефть по пути в Беларусь. Танкер с очередной партией отплыл сегодня. На борту – более 90 тыс. тонн углеводородов. В одесском порту судно ждут в...
 
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