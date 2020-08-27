Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт в сентябре

Источник материала: ОНТ

Азербайджанская нефть по пути в Беларусь. Танкер с очередной партией отплыл сегодня.

На борту – более 90 тыс. тонн углеводородов. В одесском порту судно ждут в начале сентября. Оттуда по нефтепроводу сырьё поступит на НПЗ в Мозырь. В этом году только Азербайджан поставит в Беларусь миллион тонн нефти. Также «чёрное золото» мы закупаем у США, Саудовской Аравии, а также у российских трейдеров. Искать новые рынки, чтобы дифференцировать поставки, - поручение Александра Лукашенко.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram