Постановочный протест на БелАЗ: как желаемое выдали за действительное

Источник материала: ОНТ

Случай, который накануне произошёл в Жодино, нуждается в пояснении, когда желаемое выдали за действительное.

Работники завода «БелАЗ» закончили свою трудовую смену и спокойно возвращались домой. Однако интернет-пользователи в сети увидели фото и видео, преподнесённое не иначе как марш заводчан. Ситуацию специально для телеканала ОНТ прокомментировал сотрудник предприятия «БелАЗ» Станислав Якубович (подробности смотрите в видеоинформации).

Завод работает в штатном режиме, добавили на предприятии. К слову, накануне в российском Кемерово открыли центр технического обслуживания БелАЗов, который станет одним из самых крупных как минимум в СНГ, а возможно, и в мире

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