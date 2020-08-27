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Постановочный протест на БелАЗ: как желаемое выдали за действительное

27.08.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Случай, который накануне произошёл в Жодино, нуждается в пояснении, когда желаемое выдали за действительное.

Работники завода «БелАЗ» закончили свою трудовую смену и спокойно возвращались домой. Однако интернет-пользователи в сети увидели фото и видео, преподнесённое не иначе как марш заводчан. Ситуацию специально для телеканала ОНТ прокомментировал сотрудник предприятия «БелАЗ» Станислав Якубович (подробности смотрите в видеоинформации).

Завод работает в штатном режиме, добавили на предприятии. К слову, накануне в российском Кемерово открыли центр технического обслуживания БелАЗов, который станет одним из самых крупных как минимум в СНГ, а возможно, и в мире

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Случай, который накануне произошёл в Жодино, нуждается в пояснении, когда желаемое выдали за действительное. Работники завода «БелАЗ» закончили свою трудовую...
 
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