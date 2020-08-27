|
Постановочный протест на БелАЗ: как желаемое выдали за действительное
Источник материала: ОНТ
Случай, который накануне произошёл в Жодино, нуждается в пояснении, когда желаемое выдали за действительное.
Работники завода «БелАЗ» закончили свою трудовую смену и спокойно возвращались домой. Однако интернет-пользователи в сети увидели фото и видео, преподнесённое не иначе как марш заводчан. Ситуацию специально для телеканала ОНТ прокомментировал сотрудник предприятия «БелАЗ» Станислав Якубович (подробности смотрите в видеоинформации).
Завод работает в штатном режиме, добавили на предприятии. К слову, накануне в российском Кемерово открыли центр технического обслуживания БелАЗов, который станет одним из самых крупных как минимум в СНГ, а возможно, и в мире
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случай, который накануне произошёл в Жодино, нуждается в пояснении, когда желаемое выдали за действительное. Работники завода «БелАЗ» закончили свою трудовую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)