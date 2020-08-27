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Мобильные операторы дружно отключили связь во время задержаний в Минске

27.08.2020 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские мобильные операторы А1, МТС и Life:) в минувшую среду, 26 августа, беспрекословно выполнили очередной приказ властей и отключили мобильный интернет и связь в Минске на время проведения спецоперации на площади Независимости.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 на территории г. Минска будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным», - сообщил оператор A1.

«В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, 26 августа в Минске после 20:00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации», - говорится в сообщении МТС.

«К сожалению, вечером 26 августа наши абоненты в Минске не могли пользоваться мобильным интернетом в течение короткого времени. Причиной стали мероприятия, проводимые государственными органами. Мы сожалеем о случившемся», - сообщил оператор Life:).

Связь была восстановлена после того, как ОМОН разогнал граждан на площади Независимости, заблокировав при этом группу граждан в Красном костеле

При этом А1 сообщил о том, что помимо мобильной связи и интернета также отключался и наземный интернет, предоставляемый оператором в ряде районов Минска. Фиксированная связь отключалась и у МТС, но оператор об этом отдельно не сообщал.

Операторы уже не в первый раз после тотального блэкаута 9-11 августа отключают связь в местах силовых зачисток мирных граждан, дружно выполняя приказы белорусских властей.

При этом следует обратить внимание на то, что все три оператора стесняются назвать, приказы каких государственных органов они исполняют и насколько эти приказы соответствуют белорусскому законодательству.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские мобильные операторы А1, МТС и Life:) в минувшую среду, 26 августа, беспрекословно выполнили очередной приказ властей и отключили мобильный интернет и связь...
 
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