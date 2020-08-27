Наводнение в Афганистане: увеличивается число жертв, разрушены дома

Источник материала: ОНТ

Число жертв наводнений в Афганистане превысило 110. Ранены около 150 человек.

Многие числятся пропавшими без вести. Среди погибших и пострадавших - большинство - женщины и дети. Тысячи людей эвакуированы. Многим некуда возвращаться. Более 500 домов разрушено. Уничтожен урожай. Сейчас поисково-спасательная операция приостановлена. В регионе плохая погода, есть риск нового наводнения.

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