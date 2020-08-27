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Наводнение в Афганистане: увеличивается число жертв, разрушены дома

27.08.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в Афганистане: увеличивается число жертв, разрушены дома

Число жертв наводнений в Афганистане превысило 110. Ранены около 150 человек. 

Многие числятся пропавшими без вести. Среди погибших и пострадавших - большинство -   женщины и дети. Тысячи людей эвакуированы. Многим некуда возвращаться. Более 500 домов разрушено. Уничтожен урожай. Сейчас поисково-спасательная операция приостановлена. В регионе плохая погода, есть риск нового наводнения.  

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Число жертв наводнений в Афганистане превысило 110. Ранены около 150 человек.  Многие числятся пропавшими без вести. Среди погибших и пострадавших - большинство -  ...
 
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