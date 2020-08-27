Противотанковые гранатометы и не только. На улицах Минска появилась армия - чем она вооружена

Источник материала: Tut.by

«На том основании, что мы белорусская армия». Так объяснил право задерживать меня на улицах офицер в воскресенье, когда военные оцепили стелу. 42.TUT.BY разбирает, с каким оружием военные появились на улицах Минска.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

23 августа министр обороны Виктор Хренин выступил с очень необычным заявлением. Он заявил, что военные не могут спокойно смотреть, как «под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей» организуются акции у мемориалов в знак скорби, печали и памяти.

Выход министр нашел в том, чтобы оцепить эти места войсками — не ОМОНом, не ВВ, не ППС, а самой что ни на есть армией. Знакомые белорусские военные всегда говорили, что армия должна быть вне политики, но видимо, это другой случай. Слова не остались только словами, и около 14 часов 23 августа у стелы «Минск — город-герой» появились первые солдаты и офицеры в количестве нескольких сотен человек. Все — без шевронов, о военных частях, в которых они служат, остается только догадываться. Но с оружия шевроны не снимешь, и опознать нам удалось не так уж мало.

Автоматы АК-74 с насадками для холостой стрельбы. И без

Разумеется, самым часто встречаемым автоматом, который попадался на глаза 23 августа, был АК-74. Все логично, это основное автоматическое оружие белорусской армии, оставшееся со времен СССР. Впервые на протестах такой автомат был замечен у конвойного внутренних войск на Окрестина, затем — у десантников 38-й бригады, патрулирующих Брест. Насколько нам удалось разглядеть на фотографиях этой части, их АК-74 поголовно имели НХС — насадки для холостой стрельбы. Что однозначно свидетельствовало о намерении в случае чего использовать именно холостые патроны.

Присмотревшись к автоматам военных, стоявших на площади, насадки для холостой стрельбы я обнаружил. Но, увы, далеко не у всех. Случалось даже, что те, у кого имелись насадки, стояли рядом с теми, у кого автоматы были без них.



На этом фото ясно видно, что у военного слева НХС есть, а у военного посередине — отсутствует. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Еще один пример. У большинства солдат на фото есть НХС, у солдата слева — нет. Фото автора

Подствольный гранатомет ГП-25 «Костер»

У одного из военных замечен АК-74 с пристегнутым подствольным гранатометом ГП-25 «Костер». Однозарядный нарезной 40-миллиметровый подствольник принят на вооружение в конце семидесятых годов. Оружие предназначено как для настильной, так и для навесной стрельбы, может доставать противника на расстоянии от 10−20 до 400 метров.



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Основной выстрел для гранатомета — безгильзовая осколочная граната ВОГ-25, снаряженная 48 граммами взрывчатки. «Костер» может стрелять также газовыми и дымовыми гранатами, в России используют и светошумовые выстрелы, но о наличии таких в Беларуси нам ничего не известно.

АКМ без дульного компенсатора

Удивительный автомат, выглядывающий из-за спины одного из бойцов, сразу привлек внимание — больше всего он похож на старый добрый АК (до сих пор многими именуемый АК-47). Однако «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — первые автоматы Калашникова давно сняты с вооружения, заменены на АКМ, а те на АК-74. Большинство АК уже давно или переплавлены, или отправлены в страны третьего мира — бороться там с мировым империализмом.



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И впрямь, ближайшее рассмотрение показало, что перед нами не АК, а АКМ — на это указывает форма стойки мушки и крепление газоотводной трубки, характерное как раз для модернизированного калашникова. Правда, на автомате отсутствует дульный компенсатор (ДК), придающий стволу характерные очертания — но это все же именно АКМ. В отличие от АК-74, он питается не малоимпульсными 5,45×39, а полноценными промежуточными 7,62×39, которые в Беларуси давно не используются массово.

Есть вероятность, что это охолощенная версия АКМ-СХ — они как раз часто поставляются без ДК. Такие стреляют светозвуковыми патронами для имитации стрельбы. Однако может быть и обычный АКМ с отвинченным по какой-то причине компенсатором — тут не угадаешь. Патроны 7,62×39 у владельца автомата, скорее всего, есть — в подсумке виден стальной магазин для оружия.

АКС-74 с коллиматорным прицелом



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Не очень частое оружие в наших краях — коллиматоры только начинают «завоевывать» постсоветское армейское оружие. Технически автомат — все тот же АК-74, но со складным прикладом. На оружии стоит, судя по всему, коллиматорный прицел ПК-А от белорусского оружейного холдинга «БелОМО».

Автомат АКС-74У



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Оружие, которое прославил в тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко (подробно о нем можно почитать тут ). В составе мотострелкового отделения (а по некоторым признакам мы предполагаем, что перед нами не спецназ, а обычные мотострелки) есть несколько бойцов с этими короткими автоматами.

Ручной пулемет РПК-74



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Первое оружие, которое удалось рассмотреть вблизи, так как именно боец с РПК-74 подошел меня задерживать. Пулемет пришел на смену обычному РПК с переходом советской армии с патрона 7,62×39 на 5,45×39. РПК-74 весьма сильно унифицирован с АК-74 (у разных моделей оружия Калашникова вообще довольно высокая степень унификация).Судя по деревянному прикладу и оранжевому магазину, перед нами оружие ранних серий — оно может и Афганскую войну помнить.

Пулемет предназначается для стрельбы на дальность до 600 метров по наземным целям (до километра — по групповым), до 500 метров — по воздушным. Питается оружие из коробчатых магазинов на 45 патронов, но может использовать и автоматные — на 30. Отношение в армии к нему неоднозначное — не все даже согласны признавать его пулеметом, так как вести из РПК-74 долгий непрерывный огонь затруднительно — нет сменного ствола и ленточного питания.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Охрана памятников с противотанковыми гранатометами наверняка в мире явление нечастое. Советская классика, один из самых удачных и распространенных в мире РПГ — на вооружении он стоит с начала шестидесятых годов и выпущен в количестве более чем 9 000 000 штук.



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Эффективнее всего РПГ-7 борется, как ни странно, с танками и другой бронетехникой противника (иногда с вертолетами), для этого используются надкалиберные кумулятивные гранаты. Долгое время ничего кроме кумулятивных выстрелов для РПГ-7 не было вообще, однако в последние годы появились осколочные (дающие при взрыве до 1000 осколков) и термобарические боеприпасы, уничтожающие все живое в радиусе 10 метров. Есть ли такие в Беларуси, мы не знаем.

Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ)



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Абсолютная классика, по мнению некоторых специалистов, лучшее, что сделал в жизни Михаил Калашников (то есть лучше всех его автоматов), самый известный советский единый пулемет. На вооружение он поступил в 1969 году (оригинальный ПК — в 1961 году, но сегодня используются модернизированный вариант) и до сих пор живее всех живых. Несмотря на использование архаичного винтовочного патрона 7,62×54R с выступающей закраиной, ПКМ — один из самых надежных пулеметов в мире.

Как и автоматы Калашникова, ПКМ использует автоматику на основе газоотвода с запиранием затвора поворотом. Ствол быстросменный, с воздушным охлаждением, питание патронами — из нерассыпной металлической ленты с подачей справа. На вооружении ПКМ стоит более чем в 40 странах.

Снайперская винтовка Драгунова СВД

Рабочая лошадка советской и многих постсоветских армий, знаменитое «весло». На вооружение принята в СССР в 1963 году. Самозарядная винтовка относится к типу так называемых «марксманских», когда задача снайпера — не единственный сверхточный выстрел на пару километров, а непосредственная поддержка товарищей на поле боя, когда он становится «длинной рукой» отделения.



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Теоретически СВД рассчитана на стрельбу на дистанции до 1300 метров, практически никто на такое расстояние не стреляет, ограничиваясь максимум 600−700 метрами. Винтовка питается теми же патронами 7,62×54R, что и ПКМ (этот патрон вообще создан в 19 веке для легендарной «мосинки»). Прицел ПСО-1 имеет кратность х4. С примерно таким же оружием белорусские снайперы соревнуются с коллегами из других стран на конкурсе АрМИ-2020 «Снайперский рубеж».

Об обмундировании, броне, колючей проволоке и оружии вроде резиновых дубинок мы писать не станем, а оружие подразделений ВВ и милиции , замеченное в тот день, мы уже описывали .