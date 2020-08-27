Что такое нервный срыв и кому он грозит? Объясняет психотерапевт

Источник материала: Tut.by

Нервным срывом часто называют состояние, в котором человеку эмоционально очень плохо. Что это такое на самом деле? И как его определить? HEALTH.TUT.BY рассказала врач-психотерапевт Юлия Артюх.



Юлия Артюхврач- психотерапевт первой категории «Центра здорового сна» врач-первой категории «Центра здорового сна»

Что такое нервный срыв?

Нервный срыв — это острая фаза любого нервного расстройства (от депрессии и невроза до различных психосоматических заболеваний). Как правило, это эмоциональное состояние возникает как реакция на какое-то событие, жизненную ситуацию — это может быть, например, смерть близкого человека или крайне неудачный день на работе.

Почему он появляется?

Провоцирующее нервный срыв событие будет иметь определенные критерии, в большинстве случаев они все должны сойтись, чтобы у человека сформировалось нервное состояние. Вот какие:

внезапность — человек не ожидал такого события, он не был к нему готов;

опасность — это может быть угроза выживанию, доминированию или правоте человека;

отсутствие готового решения — человек не знает, что делать в этой ситуации, у него нет стратегии, способа решения;

изоляция — человек ощущает себя одиноким в этой ситуации.

Если сошлись не все критерии, например, человек обсудил с кем-то волнующую проблему, не почувствовал себя изолированным или одиноким, то пережить ситуацию ему будет проще. Если же таких ситуаций без выхода много, они идут одна за другой, то человек начинает носить в себе состояние напряженности. Не нашел решения, что делать с этим — и он в этом один. Мозг начинает визуализировать небезопасные картинки, жизненные ресурсы человека уходят в ноль, и в этот момент наступает состояние нервного срыва: у человека меняется реакция на окружающие события, помимо переживаний, присоединяются и другие симптомы.

Если человек столкнулся с травлей в интернете, он может испытать нервный срыв?

Конечно. Он оказался в неожиданной ситуации, которую он воспринимает как угрожающую его безопасности, у него нет готового решения и он, вероятнее всего, чувствует себя изолированно в определенном социальном кругу. Все это соответствует сразу четырем критериям, а значит, может приводить к нервному срыву.

Какие симптомы могут указывать на нервный срыв?

Их достаточно много. Это могут быть беспокойство, нарушение сна (бессонница или сонливость), раздражительность, головные боли, слезливость, избегание обычных социальных ситуаций, тяга к алкоголю, трудности с концентрацией и памятью, эмоциональное или физическое истощение, отсутствие мотивации, необъяснимые боли и общее недомогание, мысли о суициде, медлительность и др.



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Сколько может длиться нервный срыв?

Напомню, что это острая фаза расстройства, и в зависимости от того, какого именно расстройства, она может быть и затяжной (со всеми вытекающими последствиями), и кратковременной, если человек пережил ситуацию. Нервный срыв может проявляться по-разному: с одной стороны, человек может стать истеричным, буйным, с другой, наоборот, слишком пассивным, замкнутым, изолированным. Окружающие точно заметят такие изменения.

Какими могут быть последствия срыва?

Любое эмоциональное потрясение, которое не нашло разрешения, будет запускать изменения внутри организма, вплоть до психосоматических расстройств. Из-за нервного истощения могут начаться изменения на уровне тела — тахикардия, изменение давления, проблемы со сном, гормональные сбои, головокружение и другие.

Как помочь себе или близкому в такой ситуации?

Один из действенных способов — поделиться пережитым с близкими, друзьями. Чаще такую стратегию неосознанно используют женщины: идут к подруге обсудить что-то шокирующее. В таком случае уже нет ощущения изолированности — человек не остается наедине со своей проблемой.

Действенны дыхательные техники, особенно дыхание со вдохом через нос и с шумным выдохом через приоткрытый рот. Они быстро приводят человека в нормальное состояние. Также могут быть эффективны физические нагрузки, прием теплой ванны, СПА.

Прием успокоительного препарата — это тоже решение проблемы для конкретного человека, но «подсаживаться» на такой метод лечения не стоит.

К какому врачу надо идти?

Логичнее к психотерапевту, но можно и к клиническому психологу. В случае нервного срыва возможно и медикаментозное, и психотерапевтическое лечение. В зависимости от состояния человека я бы рекомендовала не ограничиваться только препаратами: важно, чтобы человек приобрел опыт и навык, как справляться с таким состоянием в будущем. Порой понимание и решение на когнитивном уровне — наиболее важный этап в лечении.