СК уверен, что изнасилований протестующих не было. Как так вышло?

Источник материала: KYKY

Уже две недели юристы, медики, волонтеры, адвокаты и другие гражданские лица в частных беседах говорят журналистам KYKY, что среди задержанных на протестах есть люди, которые подверглись изнасилованиям после задержания. Но проблема в том, что никто не готов свидетельствовать об этом публично. Все эти рассказы существуют только в фольклоре – а значит их нельзя считать доказательными.

Тем временем в СК заявляют, что никто из задержанных на изнасилования не жаловался, а значит и не было такого: «В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9−12 августа, подобной информации получено не было. Ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится». Такое сообщение появилось в Telegram-канале Следственного комитета 20 августа.

Врачи не говорят следователям про изнасилования?

Наши коллеги из TUT.by, видимо, столкнулись с похожей проблемой отсутствия доказательств. Поэтому решили разобраться в ситуации. Для начала они узнали, какую информацию о пациенте врачи передают милиции.

Врач БСМП пояснила: «В случаях, когда было понятно, что травмы человек получил насильственным путем, медик сообщал об этом регистратору, а он – в милицию». Но есть «но»: не конкретизируются все травмы. Врач пояснила: «Если, предположим, во время лечения пациенту-мужчине проводят исследование прямой кишки, которое показывает повреждение данного органа, мы эти данные никуда не передаем. Столь подробный диагноз является врачебной тайной». По логике системы здравоохранения, пациент, если захочет, с выпиской о данной травме сам пойдет в «правоохранительные» органы.

Второй момент: СК говорит, что не было заявлений об «изнасилованиях» – а заявления о «травмах прямой кишки»?

Этот вопрос к СК возник у TUT.by из-за того, что врач БСМП Николай Маркевич именно в такой формулировке упомянул в разговоре о травмах своих пациентов – «разрывы прямой кишки у мужчин». Но по словам Сергея Кабаковича, начальника пресс-службы Следственного комитета, и таких заявлений им тоже не поступало.

Коллеги также решили уточнить у Кабаковича, что будет, если человек заявит о данной травме следователям – расценят ли ее как изнасилование? Ответ был такой: «Необходимо помнить, что в соответствии со ст. 26 Уголовно-процессуального кодекса дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 166 и ч.1 ст. 167 (Изнасилование и насильственные действия сексуального характера) возбуждаются только по заявлению лица, пострадавшего от преступления, либо его законного представителя. Однако, бывают ситуации, что нам поступает информация от учреждений здравоохранения, когда медики уверены: действия, которые совершены в отношении человека, явно несли насильственный сексуальный характер. По отношению к участникам акций от врачей нам такой информации в Следственный комитет не поступало».

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Фото обложки: инициатива: «Фотографы против»