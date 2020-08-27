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Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на сентябрь
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре в столице будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Некоторые радары останутся на своих местах по сравнению с августом, несколько камер поменяют локацию. Традиционно под контролем проспект Независимости (приборы будут работать в двух точках), Партизанский проспект (тоже две локации), проспект Победителей, а также улицы Академическая, Казинца и МКАД. Onliner подготовил актуальную карту на будущий месяц.
Сколько придется заплатить, если попались на камеру?
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В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре в столице будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Некоторые радары останутся на своих местах по сравнению с августом,...
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