Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на сентябрь

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре в столице будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Некоторые радары останутся на своих местах по сравнению с августом, несколько камер поменяют локацию. Традиционно под контролем проспект Независимости (приборы будут работать в двух точках), Партизанский проспект (тоже две локации), проспект Победителей, а также улицы Академическая, Казинца и МКАД. Onliner подготовил актуальную карту на будущий месяц.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения, км/ч 1—30 сентября 7:00—3:00 Проспект Независимости — улица Фогеля;

Партизанский проспект, 147;

МКАД, 53-й км 80 60 90 1—30 сентября 21:00—3:00 Проспект Победителей — переулок Веснинка 80 Нечетные числа сентября 21:00—3:00 Проспект Независимости, 45;

улица Казинца, 49 60 60 Четные числа сентября 21:00—3:00 Улица Академическая, 20;

Партизанский проспект, 108 60 60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (54 рубля) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (108 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (162 рубля)