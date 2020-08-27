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Мобильные камеры скорости в Минске. Карта на сентябрь

27.08.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре в столице будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Некоторые радары останутся на своих местах по сравнению с августом, несколько камер поменяют локацию. Традиционно под контролем проспект Независимости (приборы будут работать в двух точках), Партизанский проспект (тоже две локации), проспект Победителей, а также улицы Академическая, Казинца и МКАД. Onliner подготовил актуальную карту на будущий месяц.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,

км/ч

1—30 сентября

7:00—3:00
  • Проспект Независимости — улица Фогеля;
  • Партизанский проспект, 147;
  • МКАД, 53-й км

80

60

90

1—30 сентября

21:00—3:00
  • Проспект Победителей — переулок Веснинка

80

Нечетные числа сентября

21:00—3:00
  • Проспект Независимости, 45;
  • улица Казинца, 49

60

60

Четные числа сентября

21:00—3:00
  • Улица Академическая, 20;
  • Партизанский проспект, 108

60

60

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф
 от 10 до 20 км/ч  ч. 5 ст. 18.13  0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек)
 от 20 до 30 км/ч  ч. 6 ст. 18.13  2 базовые величины (54 рубля)
 от 30 до 40 км/ч  ч. 7 ст. 18.13  4 базовые величины (108 рублей)
 свыше 40 км/ч  ч. 8 ст. 18.13  6 базовых величин (162 рубля)

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, где в сентябре в столице будут размещены мобильные камеры фотофиксации. Некоторые радары останутся на своих местах по сравнению с августом,...
 
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