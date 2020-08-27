Невзоров: Революция в Минске делает ошибку за ошибкой

Эха Москвы Александр Невзоров, намекая на недавнее отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. – Лукашенко надо посочувствовать, потому что ему и отравить-то конкретно некого, в отличие, например, от России, где всегда есть что-нибудь очень персонифицированное, – сказал в эфиреАлександр Невзоров, намекая на недавнее отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.





Он смотрит на все свои потенциальные жертвы (их у него 300 тысяч собирается), и понятно, что у него разбегаются глаза.





Напомним, что в минувшее воскресенье в центре Минска проходила одна из самых массовых акций протеста в белорусской истории. В ней приняло участие более 200 тысяч человек. Затем часть демонстрантов отправилась в сторону Дворца Независимости на проспекте Победителей.





Там был выстроен кордон из силовиков. Протестующие не стали к ним приближаться. После этого БЕЛТА опубликовала видеокадры, на которых видно, как Александр Лукашенко с младшими сыном облетели на вертолете центр Минска. Когда демонстранты были уже далеко, глава Беларуси с автоматом подошел к силовикам, чтобы выразить им свою благодарность.





«Лукашенко держится только благодаря Кремлю»

– Лукашенко держится только благодаря Кремлю и тому, что Кремль вдохнул новую жизнь, новые надежды и новую злобу в уже угасающий лукашенковский режим, потому что армия Лукашенко, она, действительно, мягко говоря, не хочет мараться об агонию Александра Григорьевича и не будет мараться. И эту ситуацию иннервирует теперь только Кремль.





Зачем это надо Кремлю? А вот Кремлю это действительно надо, потому что он по запаху разгадал, что сейчас в Беларуси находится его самый страшный враг, что сейчас в Беларуси каким-то образом может прижиться самая ненавистное и самое опасное из всего, что для Кремля может быть.





Минск , он ведь рассматривается как символ, где завелась свобода, совершенно нестерпимое для Кремля слово, и Москва хочет эту свободу испугать там и наставить ей кровавых фингалов на чужой территории, чтобы она никогда не смела пересекать государственную границу Российской Федерации.





«Революция в Минске делает ошибку за ошибкой»

– Революция в Минске делает ошибку за ошибкой. Она не использует победы, она утрачивает инициативы, она отдает первенство.





Она возьмет, захватит всю политическую эмоциональную, смысловую, идеологическую высоту, и вот кажется, что сейчас ей достаточно дунуть, фыркнуть на этого Лукашенко — и его снесет, сметет… Но они смотрят на часы — и идут смотреть свои драники.





Я не видел революции хуже, не видел никогда. Она очень красивая, но она страшно деликатная. И напоминает она мне желание родов, но так, чтобы без схваток, без крови, без всяких там пуповин, отхода вод — вот чтобы всё это было чистенько и спортивно. Так не бывает…





И белорусы, которые меня слушают, они обязаны понимать, что проиграть свою революцию у них нет никакого права, потому что они сейчас за целостность свободы в ответе перед всем миром. Они начали, на них, действительно, смотрит весь мир как на приют свободы как таковой.