Украина и США заявили о неотъемлемом праве белорусов решать свою судьбу на демократических выборах

Ситуация в Беларуси и ее влияние на безопасность в регионе стала одной из тем прошедших 27 августа в Киеве переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.



Фото пресс-службы МИД Украины

Стороны заявили о «неотъемлемом праве белорусского народа самостоятельно и свободно решать свою судьбу на демократических выборах». Собеседники «согласились, что белорусская власть должна избежать дальнейшего насилия и продемонстрировать стремление к мирному урегулированию ситуации и переговорам с оппозицией». Кулеба и Биган «подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор».

Днем ранее ситуацию в Беларуси обсудили по телефону президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео. «Главное — чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», — отметил Зеленский.

24 августа в ходе визита в Литву Стивен Биган встретился с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Стороны обсудили политический кризис в стране.

Тихановская выразила благодарность США за поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору.

Украина и США не признали официальные итоги президентских выборов в Беларуси.