Что Путин говорил в интервью о Беларуси и о событиях в Беларуси

Источник материала: АФН

Отрывок из интервью Путина о Беларуси и событиях в Беларуси.

С.Брилёв: Мы видели множество сообщений о ваших телефонных переговорах с европейскими лидерами. Но, как правило, это скупые сообщения кремлёвской пресс-службы. Вы в принципе ни разу ещё публично, ну, подробно не говорили о своём видении этой ситуации. Как Вы относитесь к событиям в Белоруссии?

В.Путин: Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы, те же самые США.

Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Белоруссии, и считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит.

Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном, каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей, теснейшая кооперация в промышленности. Достаточно сказать, что, скажем, из всего объёма импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов белорусского…

С.Брилёв: Того, что белорусы производят, идёт сюда, да?

В.Путин: То, что они продают на экспорт. И по другим направлениям тоже, скажем, в сельхозмашиностроении и так далее. Поэтому нам, конечно, не безразлично, что там происходит. Но это прежде всего дело белорусского народа.

Мы, безусловно, исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить. Вы обратили внимание, что Конституционный суд Белоруссии вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных Основным законом страны, органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо. И с этим трудно не согласиться.

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С.Брилёв: Владимир Владимирович, мне повезло, я считаю, в журналистской карьере, у меня трижды были обстоятельные интервью с Александром Григорьевичем Лукашенко, но уж Вы его знаете намного лучше. В этой связи я хотел Вам процитировать то, что Александр Григорьевич сказал после одного из созвонов с Вами.

В.Путин: Пожалуйста.

С.Брилёв: Он сказал, что когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ, то есть организации Договора о коллективной безопасности, и как раз эти моменты подходят под этот договор. А до этого он говорил о том, что договорился с Вами об оказании помощи Минску при первом запросе. Вот «эти моменты», это что имеется в виду?

В.Путин: Нет необходимости здесь что-то скрывать.

Действительно, в рамках Союзного договора, Договора о Союзном государстве, и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства – члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, а там всего только два государства-участника, Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано.

В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали, при необходимости, ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.

Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.

Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и надеюсь, её не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем.

Повторяю ещё раз, мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путём, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было: либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, – если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит.

С.Брилёв: Первые два дня, конечно, было не по себе многим.

В.Путин: Вы знаете, что я думаю. А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день?

С.Брилёв: Поэтому Лукашенко отказался от посредничества Макрона, он сказал, что давайте я помогу с «жёлтыми жилетами».

В.Путин: А разве по себе, когда в безоружного человека, в спину стреляют ему, при том что у него в машине ещё трое детей сидят?

С.Брилёв: Это ужасно, да.

В.Путин: Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии и белорусскому руководству, Президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?

Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам.

Поэтому повторяю ещё раз, всё-таки в целом ситуация сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами.