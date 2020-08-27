Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Парламента в Беларуси нет, как и депутатов

Павел Латушко, один из членов президиума Координационного совета, выступил с инициативой отзыва депутатов Палаты представителей, которые утратили доверие избирателей. Оценим эту инициативу с правовой точки зрения.

Как появилась Палата представителей?

Палата представителей была образована после ноябрьского референдума 1996 г. Тогда в нарушение Конституции и законов Республики Беларусь был досрочно распущен с трудом сформированный Верховный Совет 13-го созыва, состоящий из 196 депутатов. За несколько дней до референдума 73 депутата инициировали обращение в Конституционный суд об импичменте (отрешении от должности) Лукашенко. Эта попытка по ряду причин не увенчалась успехом, но заставила кое-кого сильно поволноваться. «На помощь» прилетели «российские миротворцы» (В.Черномырдин, Г.Селезнев и Е.Строев), которые помогли «разрешить» конституционный кризис в стране.

27 ноября 1996 г. на собрании 103 депутатов в здании по адресу ул. К.Маркса, 40 было принято решение о прекращении полномочий Верховного Совета 13-го созыва.

С позиции действующего законодательства такое решение являлось незаконным по многим причинам.

Во-первых, депутаты были собраны по инициативе Администрации президента, что означало не только нарушение регламента, но и факт вмешательства в деятельность парламента. Во-вторых, для принятия правовых актов Верховным Советом требовалось наличие 2/3 от избранных депутатов (при тогдашней численности — не менее 133 человек). В-третьих, в нарушение регламента на заседание не были приглашены председатель Верховного Совета Семен Шарецкий и еще 6 членов президиума.

В-четвертых, повестка была навязана извне. В-пятых, «сходка» депутатов проводилась не по месту работы. В-шестых, документ под названием «Закон Республики Беларусь «О прекращении полномочий Верховного Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва» был принят без предварительного обсуждения, без надлежащей экспертной оценки, без двух чтений. В-седьмых, псевдозакон был подписан заместителем председателя Верховного Совета Юрием Малумовым и вступил в силу со дня принятия.

На том заседании депутаты утвердили список из 122 депутатов, которые подлежали включению в состав Палаты представителей Национального собрания. Позднее из этого списка Лукашенко отобрал 110 подходящих депутатов, которые без всяких выборов стали первым составом Палаты представителей. Остальных депутатов просто «вытолкали в шею» без выплаты положенного по закону выходного пособия (такая же участь постигла и автора статьи, когда он был освобожден президентским указом от должности судьи Конституционного суда).

Последующие выборы в Палату представителей не добавили законности и легитимности новому парламенту, поскольку не были свободными, открытыми и честными. Их итоги не признали международные эксперты ОБСЕ, а также белорусские независимые наблюдатели. Как свидетельствует практика, угодные кандидаты предварительно отбирались в Администрации президента, а потом всячески продвигались на выборах. Став депутатами, они выполняли роль марионеток, послушно голосуя за представленные на их рассмотрение законы.

Верхняя палата Национального собрания — Совет Республики — считается палатой территориального представительства. От каждой области и г. Минска на собраниях депутатов отбираются по 8 членов и еще 8 членов назначаются главой государства. Эта палата имеет еще более бутафорский характер, одобряя принятые нижней палатой законы и давая согласие на кадровые назначения главы государства.

Тем самым можно утверждать, что в Беларуси нет парламента с ноября 1996 г., а депутаты являются лишь хорошо проплаченными чиновниками. Они выражают интересы не избирателей, которые за них, как правило, не голосовали, а тех, кто их предложил и кто им платит министерские зарплаты.

Какая процедура отзыва депутатов?

Принятый в январе 2000 г. Избирательный кодекс предусматривает возможность отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов. Для этого установлена сложная и формализованная процедура.

Основанием отзыва депутата является недоверие избирателей. Поводом для этого может быть невыполнение депутатом своих обязанностей, нарушение Конституции и законов, а также совершение действий, дискредитирующих депутата (ст. 129 ИК).

Первым шагом на пути к отзыву депутатов является инициирование вопроса на собрании депутатов округа. При этом требуется собрать не менее 150 избирателей по месту их жительства или в организациях, расположенных в пределах округа.

Этот шаг становится труднопреодолимым препятствием. Прежде всего, надо найти заинтересованных в отзыве депутата граждан. Многие о нем ничего не знают, как и депутат — о «своих» избирателях. Проблемой может стать и место сбора граждан. Для этого надо получить согласие местных властей или администрации предприятия. В противном случае в действие вступит закон «О массовых мероприятиях» 1997 г. и ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий…»).

Немало проблем возникает на более поздних стадиях процедуры отзыва депутатов, а именно: при проведении собраний с числом избирателей не менее 300 человек; при оформлении документов; при направлении обращения в ЦИК для разрешения сбора подписей. Даже если ЦИК зарегистрирует инициативную группу и разрешит собирать подписи (что маловероятно), но надо собрать подписи не менее 20% избирателей от округа (порядка 15 тысяч с учетом их проверки).

Считаю, что это пустая затея и трата времени. Инициатива будет «погашена» на ранних стадиях и, возможно, с негативными последствиями для организаторов. Единственный полезный результат: избиратели узнают, кто у них депутат и чем он занимался во время депутатства.

Нужен другой парламент?

Как выше отмечалось, Палата представителей появилась после референдума 1996 г., когда была введена в действие новая редакция Конституции. В соответствии с ней основные властные полномочия перешли президенту — главе государства. Другие органы власти оказались в его подчинении, включая правительство, министерства и ведомства, суды, прокуратура, контрольные органы. Руководители практических всех органов назначались главой государства либо утверждались по согласованию с ним.

После президентских выборов 2020 г. стало очевидно, что действующий глава государства окончательно утратил легитимность и перестал быть президентом. Однако таким он стал уже после референдума 1996 г., когда в нарушение заключения Конституционного суда о рекомендательном характере голосования по вопросу о поправках в Конституцию ввел новую редакцию Конституции и продлил срок своих полномочий без всяких выборов (ст. 144 Конституции).

Логичным выходом из ситуации может стать возврат к Конституции 1994 г. Для этого не нужно проводить даже референдум. Достаточно на широком народном (национальном) форуме заявить, что дальше мы будем жить по законной и легитимной Конституции, признав ничтожными поправки, принятые на референдумах 1995, 1996 и 2004 гг.

Первым и главным органом власти в стране должен стать парламент как высший представительный и единственный законодательный орган. По Конституции 1994 г. — это Верховный Совет Республики Беларусь, состоящий из 260 депутатов. Он должен избираться на основе ранее действовавшего закона «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь» от 27 октября 1989 г.

Сформированный в результате демократических выборов Верховный Совет может создать другие органы власти, обновит законодательство, проведет реформы.

Что касается должности президента, то она может быть либо упразднена, либо трансформирована в почетную должность без властных полномочий и изысков. На эту должность может избирать парламент, например, сроком на четыре года.

Предлагаемый путь является простым и надежным. Он вернет власть народу в лице Всебелорусского собрания (съезда, сойма, вече). Народ сможет избрать своих представителей в парламент — Верховный Совет Республики Беларусь. Тот сформирует законные органы власти на основе ранее действовавших законов. Должность президента уйдет в историю. Суверенитет страны будет защищен легитимным парламентом и другими органами власти, а также новой армией.

И всего-то делов: собраться на народное вече и решить, как жить дальше. Правда, при одном условии: когда можно будет свободно зайти во Дворец Республики или Дом правительства и дать трансляцию по всем каналам телевидения.