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В Минске прошли митинг в поддержку Лукашенко и акция протеста – видео
28.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На площадке рядом с универмагом выступили председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, депутаты, преподаватели и представители различных общественных объединений. Мероприятие завершилось исполнением гимна Беларуси.
В это же время на площади Свободы началась акция протеста несогласных с результатами выборов. Затем колонна двинулась в сторону площади Независимости, где протестующие традиционно выдвинули свои требования.
Массовые протесты продолжаются в Беларуси 19-й день подряд.
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Сторонники Лукашенко собрались на митинг у универмага "Беларусь", несогласные с результатами выборов вышли на площадь Независимости к Красному костелу. Смотрите...
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