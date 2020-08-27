В Минске прошли митинг в поддержку Лукашенко и акция протеста – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Митинг "Женщины за единство и мир" в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошел около универмага "Беларусь". Сторонники действующей власти стояли с государственными флагами и плакатами "Мы сделали свой выбор", "Мы ценим мир и порядок в стране", "За стабильную и процветающую Беларусь".

На площадке рядом с универмагом выступили председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, депутаты, преподаватели и представители различных общественных объединений. Мероприятие завершилось исполнением гимна Беларуси.

В это же время на площади Свободы началась акция протеста несогласных с результатами выборов. Затем колонна двинулась в сторону площади Независимости, где протестующие традиционно выдвинули свои требования. Акция завершилась задержаниями ее участников.

Массовые протесты продолжаются в Беларуси 19-й день подряд.

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