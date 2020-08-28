Back to school: Viber-гайд для учителей и родителей

Источник материала: Tut.by

Сегодня почти не осталось классов, которые не имеют общего родительского чата, а учителя все чаще организовывают группу в Viber с учениками, чтобы всегда оставаться на связи. Школьные чаты стали спасением и для родителей, и для учителей, сократив количество родительских собраний, упростив решение вопросов, касающихся обучения детей.

Приложение для свободного и безопасного общения Viber приобрело популярность в школах благодаря широкому функционалу и простому интерфейсу. В этом материале мы расскажем, как использовать школьный чат в Viber на 100%.

Соберите всех в одном чате

В одном групповом чате может общаться неограниченное количество человек. Можно создать общий родительский чат для обсуждения важных вопросов или чат класса для общих объявлений ученикам. Так преподавателям не придется дублировать однотипную информацию, а родители смогут обсудить волнующий вопрос совместно и узнать мнение других участников чата. Кроме сообщений участники могут ставить «лайки» понравившимся сообщениям, отправлять стикеры и гифки, чтобы выразить свою эмоцию. Совсем скоро в Viber должны появиться «реакции». Это еще один удобный способ быстро отреагировать на сообщение, отметив его разными эмодзи: «смех», «шок», «печаль» или «злость».

Для того, чтобы не отвлекаться на сообщения в родительском чате в рабочее время, можно отключить звуковые уведомления о новых сообщениях. Для этого в настройках чата нажмите «Отключить уведомления».

Создатель чата (он же администратор) получает расширенные возможности для управления. Роль администратора в чате позволит учителю контролировать поток информации.

Родительское собрание онлайн

Иногда родительские собрания превращаются в страх не только детей, но и головную боль для родителей. Найти время, «вырваться» с работы, приехать в школу и долго решать вопрос о факультативах для ребят — для занятых родителей это становится целым квестом.

Для прогрессивных родителей и учителей есть возможность проводить такие собрания онлайн. В Viber, например, доступна функция групповых аудио- и видеозвонков в общих чатах до 20 человек одновременно, и это количество планируется увеличить. Подключиться к родительскому собранию в режиме онлайн куда удобнее и проще, ведь сделать это можно в перерыве между работой или вечером из дома. При этом с любого устройства: телефона или компьютера.





ПК-версия для удобства учителей и учеников

Для тех, кто не знал — в Viber есть удобная версия приложения для компьютера . Все основные функции — аудио- и видеозвонки, групповые чаты, фирменные стикеры — доступны и на ПК (все данные при этом автоматически синхронизируются с приложением на смартфоне).

С компьютерной версией удобнее обмениваться файлами или проводить урок онлайн — просто соберите всех учеников в одном чате и совершите групповой видеозвонок. Если вам необходимо показать ребятам электронные материалы на своем устройстве, есть возможность включить демонстрацию экрана.

Проведите опрос, чтобы решить важный вопрос

В Viber можно создавать опросы в групповых чатах, чтобы получить обратную связь, собрать мнения или решить вопрос большинством голосов. С его помощью можно, например, проголосовать за удобный день проведения родительского собрания или выбрать место экскурсии для ребят. Опция располагается в меню чата. Чтобы создать его, нажмите на значок опроса, введите сам вопрос, а также до 10 возможных вариантов ответа на выбор.

Удобно, что опрос может создать как администратор чата, так и любой его участник-родитель, если чат будет доступен для всех участников. В режиме реального времени все смогут узнать мнение собеседников по какому-либо вопросу, не путаясь в разрозненных ответах и комментариях в истории переписки.

Закрепляйте и не теряйте важные сообщения

Опция «закрепить сообщение» может оказаться незаменимой, если у вас есть важные объявления для всех родителей, коллег по школе или учеников. В большом чате всегда есть риск, что ваше сообщение может затеряться и кто-то из участников просто его не заметит. Чтобы этого не случилось, закрепите сообщение — это позволит установить его вверху чата и сделает заметнее. А нажав на закрепленное сообщение, участник сможет просмотреть его полностью.

Каждый из участников чата может закрепить любое сообщение с помощью продолжительного нажатия и выбора пункта «Закрепить» в выпадающем меню. После этого сообщение останется на месте, пока администратор не изменит или не удалит его.

Кроме общения в групповом чате в Viber есть дополнительные возможности для удобного ведения записей — «Мои заметки» , где можно сохранять важные сообщения и файлы, фиксировать и прятать списки дел, отслеживать задачи, отмечая их «галочкой»; возможность создавать собственные стикеры и гиф, следить за интересными и важными новостями в сообществах и многое другое.



