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Стоило светофорам отключиться — и сразу ДТП. Видео из Бреста (видео)

28.08.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Водители знают, что делать, если на перекрестке отключились светофоры: ехать так, будто перекресток нерегулируемый, то есть смотреть на знаки и по сторонам. Все и стараются так делать, но нервозность зачастую присутствует.

25 августа примерно в 15:30 на перекрестке улиц Пионерской и Московской в Бресте отключились светофоры. Такое случается, тем более шел дождь, а он почему-то часто влияет на работу светофоров. Но знаки приоритета установлены, как ехать — понятно.

Вместе со светофорами для автомобилей, похоже, отключились и пешеходные светофоры. Соответственно, и переходы стали нерегулируемыми: можно переходить, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, а водители должны двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Видео опубликовал на нашем форуме пользователь с ником WikiLink_Brest.

К пешеходу, кажется, вопросов быть не может: он до последнего стоял на островке безопасности, ждал, когда его пропустят. Дождался: один из водитель плавно остановился. А тот другой, который ехал следом, — не успел. Тут и мокрая дорога повлияла на дальнейшее развитие событий: отчаянная попытка торможения, удар, первую машину отбрасывает на переход, и просто счастье, что пешеход ситуацию видел и успел отбежать.

 
Теги: Брест
 
 
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Водители знают, что делать, если на перекрестке отключились светофоры: ехать так, будто перекресток нерегулируемый, то есть смотреть на знаки и по сторонам. Все и...
 
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