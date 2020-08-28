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Минобороны предупредило о движении военной техники по дорогам Гродненщины
28.08.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Большое количество военной техники в ближайшие три дня будет передвигаться по дорогам в Гродненской области, об этом водителей предупредили в министерстве обороны Беларуси.
© Sputnik / Игорь Зарембо
"В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении. В ходе проведения учения спланированы перемещения значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В пятницу в рамках учения военная техника будет передвигаться по дорогам в районе озера Юбилейное – Добровольщина – Гневенщина – Немейши – Бакуны. В субботу, 29 августа, транспорт Минобороны можно будет встретить в районе Фолюш – Подлабенье – Пушкари – Заречанка – Колбаска – Белые Болоты. 30 августа он будет перемещаться в местности Дайлидки – Жукевичи, Бросты – Соломенка, Дайлидки – Квасовка, Каменка – Колпаки, Сухмени – Зарубичи.
"Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными на данных участках дороги, принимая во внимание сложившиеся погодные условия", - обратились к автомобилистам в Минобороны.
Комплексное тактическое учение в вооруженных силах Беларуси было решено провести после
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Военная техника будет перемещаться по дорогам общего пользования в рамках тактического учения, из-за этого могут возникнуть затруднения у автомобилистов.
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