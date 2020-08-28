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Задержан известный бизнесмен Александр Василевич

28.08.2020 11:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Василевич владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь.

О задержании предпринимателя сообщила в соцсетях его супруга Надежда Зеленкова: «Официально: Саша задержан. Я дома, Саша не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя, — написала Надежда  в Facebook.

Вчера поступила информация, что в офисе рекламного агентства побывали сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля. После него Василевича забрали на допрос. 

Это уже второе задержание Василевича менее чем за месяц. В конце июля суд Фрунзенского района Минска назначал ему 14 суток ареста. 28 июля бизнесмен  он пришёл в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Но на него составили протокол за участие в несанкционированном митинге

 
Теги: Минск
 
 
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Василевич владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь.
 
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