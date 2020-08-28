ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Японии Абэ официально подал в отставку

28.08.2020 11:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку, говорится в сообщении японского агентства "Kyodo".

По данным издания, политик продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны до выборов своего преемника.

В частности, бывший глава японского МИД Фумио Кисида уже выразил желание стать новым главой правительства страны.

Сведения о планах главы японского правительства уйти в отставку появились рано утром в пятницу. СМИ связывают такое решение с состоянием его здоровья.

Известно, Синдзо Абэ страдает хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки – язвенным колитом. По этой причине он уже уходил в отставку в 2006 году, но впоследствии его состояние удалось стабилизировать, что позволило ему продолжить политическую деятельность и вновь занять кресло главы правительства.

По данным различных СМИ, в прошлый понедельник Абэ почувствовал новое обострение хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями и мешает "принятию верных решений", признался лидер японских либерал-демократов.

Обязанности премьер-министра Абэ исполняет с декабря 2012 года и за это время сформировал уже три кабинета министров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку, говорится в сообщении японского агентства "Kyodo".
 
Новости дня
Новости разные
 
Как справиться с волнением без таблеток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика