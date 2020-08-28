ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х

28.08.2020 12:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Великобритании продают усадьбу, которая может послужить машиной времени. Ее предыдущая владелица умерла в 1970-е годы, и с тех пор особняк стоял заброшенным. Здание требует капитального ремонта, но новый хозяин в нагрузку получит массу артефактов, сохранившихся из прошлой эпохи.

Усадьба Calcott Hall расположена в графстве Поуис, в Уэльсе. Ее построили еще в 1725 году как молочную ферму, но уже долгое время она использовалась как жилье. Последняя обитательница дома, Эллен Джоунс, умерла еще в начале 1970-х, и с тех пор нового собственника здание так и не нашло. Оно пришло в аварийное состояние, в некоторых местах даже провалилась крыша, но интерьер сохранился, насколько это было возможно. Самым ярким артефактом стало красное вечернее платье хозяйки, благодаря которому среди местных жителей особняк получил прозвище Red Dress Manor («Поместье красного платья»). Его оригинал с тех пор исчез, но кто-то заменил его похожим аналогом.

На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х
На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х
На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х

Сейчас усадьба с 6 спальнями, еще в 1950-е годы получившая статус памятника архитектуры, выставлена на продажу за $930 тыс. Столь небольшая по меркам Великобритании цена обусловлена необходимостью полного восстановления здания. Его нынешние собственники получили разрешение на трансформацию объекта в дом из 7 отдельных квартир.

На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х
На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х
На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании продают усадьбу, которая может послужить машиной времени. Ее предыдущая владелица умерла в 1970-е годы, и с тех пор особняк стоял заброшенным. Здание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Японии Абэ официально подал в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика