На продажу выставлен дом, который был заброшен более 40 лет. Внутри сохранились вещи из 1970-х

Источник материала: Onliner

В Великобритании продают усадьбу, которая может послужить машиной времени. Ее предыдущая владелица умерла в 1970-е годы, и с тех пор особняк стоял заброшенным. Здание требует капитального ремонта, но новый хозяин в нагрузку получит массу артефактов, сохранившихся из прошлой эпохи.

Усадьба Calcott Hall расположена в графстве Поуис, в Уэльсе. Ее построили еще в 1725 году как молочную ферму, но уже долгое время она использовалась как жилье. Последняя обитательница дома, Эллен Джоунс, умерла еще в начале 1970-х, и с тех пор нового собственника здание так и не нашло. Оно пришло в аварийное состояние, в некоторых местах даже провалилась крыша, но интерьер сохранился, насколько это было возможно. Самым ярким артефактом стало красное вечернее платье хозяйки, благодаря которому среди местных жителей особняк получил прозвище Red Dress Manor («Поместье красного платья»). Его оригинал с тех пор исчез, но кто-то заменил его похожим аналогом.













Сейчас усадьба с 6 спальнями, еще в 1950-е годы получившая статус памятника архитектуры, выставлена на продажу за $930 тыс. Столь небольшая по меркам Великобритании цена обусловлена необходимостью полного восстановления здания. Его нынешние собственники получили разрешение на трансформацию объекта в дом из 7 отдельных квартир.











