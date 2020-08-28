«Ситуация нестандартная». Задержанный после шествия брестский панк-рокер Юрий Стыльский суда так и не дождался

Источник материала: Tut.by

28 августа в 10.00 в суде Ленинского района Бреста должны были рассматривать административное дело лидера брестской панк-рок группы «Дай Дарогу» Юрия Стыльского. Он явился на заседание, но его дело в суд так и не привезли. Музыканту сказали, что если оно все-таки появится, его об этом уведомят.





У суда Юрий появился около 9.35. Его встречал велосипедист с плакатом «Юрий ни в чем не виновен». В повестке, которую музыкант принес с собой, было указано, что его дело будет рассматриваться в 10.00. Однако в указанное время в зал судебного заседания его не пригласили.

Адвокаты Юрия обратились в канцелярию, где им сказали, что дело их подзащитного до сих пор не поступило. Через полчаса пришел судья. Он пояснил, что материалы не пришли, добавив, что как только их доставят из РОВД, Юрия об этом уведомят.

— Слава тебе, Господи. Тогда мы пойдем, — вздохнул музыкант.

В беседе с журналистами Юрий сообщил, что до сих пор не знает, в чем его обвиняют: копии протокола у него нет, в повестке статья КоАП не указана.

— Я явился по повестке, дела нет. Ситуация нестандартная. Будем ожидать, когда меня вновь привлекут, либо забудут. Я сейчас в режиме ожидания. Я не знаю, как планировать свою жизнь. Они же в любой день могут явиться: пык — и все, — поделился музыкант.

— Вы свои обязанности на сегодняшний день исполнили, — успокоила своего подзащитного адвокат.

Со словами «Всего хорошего, все свободны» Юрий покинул здание суда.

Напомним, лидера «Дай Дарогу!» задержали возле своего дома на улице Советских Пограничников 15 августа около 23:10 после многотысячного шествия сторонников перемен . Его доставили в Ленинский РОВД. Он провел ночь в изоляторе временного содержания, а утром 16 августа его выпустили.

«Я успел там (в ИВС — TUT.BY) поесть каши перловой с хлебом и чаем на завтрак, нас выводили на прогулку погулять по прямоугольнику. Узнал про разные „переодевания“: снимайте трусы, присядьте, может, между булок у меня отвертка лежит. Когда „заселяют-выселяют“, у них так положено. Утром приходят: „Юрий, на выход, пройдёмте в кабинет“. Там два следователя, один полностью в маске. Довольно интеллигентные люди, все такое. У нас был вольный диалог, они пытались на меня повлиять, но я им сразу сказал, у вас один лагерь, и он для меня черный, а правда на моей стороне», — рассказал музыкант в своем Instagram .

20 августа Юрия повторно задержали и опять отправили в ИВС Ленинского РОВД. На этот раз он провел в заключении два дня .