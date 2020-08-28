Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Отработка М4: под контролем ГАИ ― пьяные, бесправники и водители автобусов Минск ― Могилев , водителей предупредили о том, где будут расположены экипажи ГАИ и каким нарушениям Госавтоинспекция уделит особое внимание." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

По сравнению с прошлым годом в Минской области значительно выросло число ДТП, в особенности с участием велосипедистов и пешеходов, рассказала радио Sputnik представитель областной Госавтоинспекции, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Ирина Сапунова.

Так, только на трассе М4 с начала года случились 3 аварии с участием пешеходов и велосипедистов, в которых 2 человека погибли и 1 пострадал, уточнила собеседница.

"С целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки с 15 часов 28 августа до 23 часов 29 августа Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги М-4 Минск – Могилев в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках", ― сообщила представитель ГАИ.

Под особым контролем будет поведение велосипедистов и пешеходов на дороге, также будут выявлять пьяных за рулем и бесправников, уточнила собеседница.

Кроме того, проверят и соблюдение ПДД водителями автобусов, особенно пункт 180 ПДД в части посадки-высадки пассажиров вне остановок и пункт 181.3 ПДД в плане перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного характеристиками транспортного средства.

В ГАИ напоминают о том, что с 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит масштабная акция "Внимание – дети", во время которой водителям рекомендовано включать ближний свет фар в том числе и в дневное время суток. А также 28 августа проходит единый день безопасности движения накануне старта нового учебного года.

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