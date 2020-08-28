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«Мы устали молчать и терпеть оскорбления». Модель и блогер-миллионник высказала поддержку белорусам

28.08.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Публичные люди продолжают высказываться о ситуации в Беларуси. В стороне не остаются даже те, кто живет в мире моды, стиля и гламура. Популярная инстаграм-модель Наталья Федорова, на которую подписаны 1,6 млн пользоваталей, опубликовала эмоциональный пост о родной стране.

— Сейчас в Беларуси происходят исторические события, которые не забудет ни один белорус!

Наш народ сплотился воедино ради перемен к лучшему для своей страны. Ожидал ли кто-то такого поворота событий? Определенно нет. Не только наш народ — весь мир! Но мы сделали это, мы устали молчать и терпеть оскорбления! Мы не народец, мы единый, мирный и свободный белорусский народ.

Во время протестов в Беларуси не было повреждено обычными гражданами ни одной витрины и машины. Люди просто шли со своей правдой против вооруженных бойцов. А что они получили взамен? Зверские избиения, насилие, травлю, оскорбления и угрозы. Их пытали, не кормили и не поили, не давали сходить в туалет, избивали до полусмерти. За что? За свободу слова, которую гарантирует конституция Беларуси?

Мы очень надеемся на то, что все, кто выполнял преступные приказы, понесут наказание.

То, что сейчас делает мой народ, вызывает огромную гордость во всем мире!

 
 
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Белорусская инстаграм-модель Наталья Федорова поддержала соотечественников и высказалась против насилия над людьми. На девушку подписаны 1,6 млн человек.
 
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