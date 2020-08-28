«Мы устали молчать и терпеть оскорбления». Модель и блогер-миллионник высказала поддержку белорусам

Источник материала: Tut.by

Публичные люди продолжают высказываться о ситуации в Беларуси. В стороне не остаются даже те, кто живет в мире моды, стиля и гламура. Популярная инстаграм-модель Наталья Федорова, на которую подписаны 1,6 млн пользоваталей, опубликовала эмоциональный пост о родной стране.

— Сейчас в Беларуси происходят исторические события, которые не забудет ни один белорус!

Наш народ сплотился воедино ради перемен к лучшему для своей страны. Ожидал ли кто-то такого поворота событий? Определенно нет. Не только наш народ — весь мир! Но мы сделали это, мы устали молчать и терпеть оскорбления! Мы не народец, мы единый, мирный и свободный белорусский народ.

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Во время протестов в Беларуси не было повреждено обычными гражданами ни одной витрины и машины. Люди просто шли со своей правдой против вооруженных бойцов. А что они получили взамен? Зверские избиения, насилие, травлю, оскорбления и угрозы. Их пытали, не кормили и не поили, не давали сходить в туалет, избивали до полусмерти. За что? За свободу слова, которую гарантирует конституция Беларуси?

Мы очень надеемся на то, что все, кто выполнял преступные приказы, понесут наказание.

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То, что сейчас делает мой народ, вызывает огромную гордость во всем мире!