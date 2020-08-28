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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще девять человек

28.08.2020 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще девять человек в связи с информацией о предъявлении им обвинений по ст. 293 УК (массовые беспорядки) — Александру Францкевичу, Акихиро Ханаде, Александру Шабалину, Юрию Власову, Игнату Сидорчику, Юрию Савицкому, Артему Квашевскому, Татьяне Каневской и Артему Сацуку.

Об этом говорится в совместном заявлении правозащитного сообщества от 28 августа. Документ подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; общество «Инициатива FORB»; Белорусский документационный центр; Центр правовой трансформации Lawtrend; Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»; Офис по правам людей с инвалидностью; РОО «Правовая инициатива»; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

Правозащитники оценивают преследование новых фигурантов обвинения по ст. 293 УК (массовые беспорядки) как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признают их политическими заключенными.

В совместном заявлении подчеркивается, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах, а выступления граждан в Беларуси «носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

«Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия. Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат», — говорится в заявлении.

Также правозащитные организации считают необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются ст. 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться, как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — подчеркивается в документе.

В связи с этим правозащитные организации требуют от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении населения страны.

По информации правозащитников, общее количество политзаключенных по состоянию на 28 августа достигло в Беларуси 41 человека.

 
 
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще девять человек в связи с информацией о предъявлении им обвинений по ст.
 
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