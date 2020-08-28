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В Бобруйске задержали активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого

28.08.2020 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 28 августа в Бобруйске задержали активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого.

Около 16:30 в квартиру к молодому человеку пришли двое мужчин в спортивных костюмах и предложили «проехать для разговора». Возле УВД Бобруйского горисполкома на улице Минской Виталию заломили руки и завели в здание милиции. Дома вместе с Виталием Красницким находился его двоюродный брат Владислав, который сообщил TUT.by о задержании.

Виталий Красницкий — один из активистов стачкома «Белшины», который 19 августа объявил забастовку, а позже был уволен якобы за прогулы.

 

 
 
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Вечером 28 августа в Бобруйске задержали активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого.
 
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