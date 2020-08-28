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Спасатели вывели из леса в Брестской области заблудившуюся пенсионерку

28.08.2020 19:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели вывели из леса в Брестской области заблудившуюся пенсионерку

Работники МЧС нашли заблудившуюся в лесах Барановичского района Брестской области старушку. Об этом сообщили в ведомстве.

Это произошло в четверг, 27 августа, в трех километрах от деревни Тартаки. Тревожное сообщение с просьбой помочь спасатели МЧС получили в 18.40.

Как оказалось, пожилая семейная пара еще утром зашла в лес за грибами. Около двух часов дня пенсионерка зашла слишком глубоко в лес и потерялась. У нее при себе был мобильный телефон, поэтому с ней можно было поддерживать связь – это значительно облегчало поиски. Вместе со спасателями женщину искали работники милиции и местные жители. Через час старушка была найдена. Сообщается, что она не пострадала и в услугах медиков не нуждалась.


Фото: pixabay


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Работники МЧС нашли заблудившуюся в лесах Барановичского района Брестской области старушку. Об этом сообщили в ведомстве. Это произошло в четверг, 27 августа, в...
 
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