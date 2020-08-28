ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На площади Независимости задерживают людей, которые поют «Купалинку»

28.08.2020 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске у Красного костела митингующие начали выстраиваться в цепь солидарности. К ним подошли милиционеры и призвали разойтись. Вновь не обошлось без задержаний мужчин, пишет "Наша Нива".

На площади Независимости задерживают людей, которые поют «Купалинку»
1 из 16

В цепи солидарности на площади Независимости более сотни людей. Милиционеры ходят вдоль цепи, предупреждают:

— Мероприятие не санкционировано.

— А избиение людей было санкционировано? — спрашивают протестующие.

— Вы можете быть привлечены к административной ответственности… — слышится в ответ.

Позже появились тихари и автозаки с официальной символикой.
#1#
После того, как омоновцы вышли на площадь, женщины стали в «сцепку».

Силовики окружили людей и отогнали представителей прессы от эпицентра событий.

Из колонок доносится: «Не провоцируйте на активные действия, не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства».

Девушки в цепи поют «Купалинку». Силовики от них не отходят.

Силовики взяли собравшихся в кольцо, а девушки поют все громче.

Некоторые женщины «воспитывают» омоновцев: «Думаешь, мне платят чтобы я здесь стояла? Это тебе платят, чтобы ты здесь стоял. Посмотри мне в глаза и скажи, что Лукашенко выиграл выборы!»

Позже женщины ушли с площади и пошли по проспекту в сторону «Октябрьской».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске у Красного костела митингующие начали выстраиваться в цепь солидарности. К ним подошли милиционеры и призвали разойтись. Вновь не обошлось без задержаний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Только «преданный государству» бизнес может получить равные условия с госкомпаниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика