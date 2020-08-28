На площади Независимости задерживают людей, которые поют «Купалинку»

В цепи солидарности на площади Независимости более сотни людей. Милиционеры ходят вдоль цепи, предупреждают:





— Мероприятие не санкционировано.





— А избиение людей было санкционировано? — спрашивают протестующие.





— Вы можете быть привлечены к административной ответственности… — слышится в ответ.





Позже появились тихари и автозаки с официальной символикой.

#1#

После того, как омоновцы вышли на площадь, женщины стали в «сцепку».





Силовики окружили людей и отогнали представителей прессы от эпицентра событий.





Из колонок доносится: «Не провоцируйте на активные действия, не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства».





Девушки в цепи поют «Купалинку». Силовики от них не отходят.





Силовики взяли собравшихся в кольцо, а девушки поют все громче.





Некоторые женщины «воспитывают» омоновцев: «Думаешь, мне платят чтобы я здесь стояла? Это тебе платят, чтобы ты здесь стоял. Посмотри мне в глаза и скажи, что Лукашенко выиграл выборы!»





Позже женщины ушли с площади и пошли по проспекту в сторону «Октябрьской».