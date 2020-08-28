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Лукашенко: Только «преданный государству» бизнес может получить равные условия с госкомпаниями

28.08.2020 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в ходе посещения Оршанского района заявил, что все производства независимо от формы собственности должны работать в равных условиях. Правда, при этом он сделал оговорку, что среди бизнесменов будет учитываться «преданность государству». Это следует из сообщения его пресс-службы.


Фото: president.gov.by

Лукашенко, посещая завод «Савушкин-Орша», поинтересовался, какие еще молокоперерабатывающие предприятия в Витебской области работают с такой же рентабельностью, как этот. По словам губернатора Николая Шерстнева, это практически все заводы по производству сыров, в частности в Верхнедвинске, Поставах, Браславе, а также Глубокский молочноконсервный комбинат, пишет TUT.BY.

Лукашенко заявил, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание.

— Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Вот тот уровень, на который мы должны выйти (речь о «Савушкин-Орша». — Прим. TUT.BY). Не должно быть большой разницы между [Александром] Мошенским (владелец компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор». — Прим. TUT.BY) и Шерстневым и так далее. Нам надо поставить в равные условия и «Савушкин продукт», и все эти [государственные] предприятия, начиная с сырьевых зон, — подчеркнул Лукашенко.

Правда, при этом он сделал оговорку, что среди бизнесменов будет учитываться «преданность государству».

— Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежности и преданности государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие, которых я собственными руками создавал, подло себя ведут. Думали, власть другая будет, и побежали куда-то, — резюмировал Лукашенко.
 
 
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Александр Лукашенко в ходе посещения Оршанского района заявил, что все производства независимо от формы собственности должны работать в равных условиях. Правда,...
 
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