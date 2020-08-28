Дипмиссии ЕС, США и Великобритании призвали Минск прекратить политические преследования

Источник материала: АФН

Дипмиссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза от имени государств-членов ЕС, представленных в Минске, выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти прекратить применение насилия и преследования по политическим мотивам.

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам", - говорится в совместном заявлении дипмиссий, опубликованном представительством ЕС.

Они призвали власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека, передает Интерфакс-Запад .

"Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", - подчеркнуто в заявлении.

Представители дипмиссий также отметили, что "со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан". "Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси", - подчеркнули там.

"Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов. Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам", - отмечено в заявлении.