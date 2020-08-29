﻿ Против бизнесмена Александра Василевича возбуждено уголовное дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Против бизнесмена Александра Василевича возбуждено уголовное дело

29.08.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отношении белорусского бизнесмена Александра Василевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор KYKY.org Александра Романова.

По ее словам, задержанного бизнесмена должны перевести в следственный изолятор №1 на улице Володарского в Минске.

"Обвинение будет через 10 дней официально объявлено, но очевидна связь с первым задержанием", - считает она.

Напомним, что ранее соучредителя сайтов KYKY и The Village уже задерживали, когда он пытался подать ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.

В минувший четверг Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Правоохранители провели обыск у него дома, в диджитал-агентстве его супруги Red Graphics и рекламном агентстве Vondel/Hepta. Sputnik до сих пор не удалось уточнить основания для проведения допроса Василевича в департаменте.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении белорусского бизнесмена Александра Василевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ограничили доступ к сайтам naviny.by и NN.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика