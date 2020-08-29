Умер исполнитель роли Черной Пантеры

Об этом говорится в Twitter-аккаунте актера.





В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии.

По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.



