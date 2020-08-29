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Умер исполнитель роли Черной Пантеры
Источник материала: Партизан
Чедвику Боузману было 42 года
Об этом говорится в Twitter-аккаунте актера.
В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии.
По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.
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Чедвику Боузману было 42 года
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