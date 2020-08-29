Что происходит с организмом, когда вы едите орехи?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Орехи – один из самых питательных и полезных продуктов. Известно, что именно они опережают многие продукты по количеству полезных витаминов и минералов, скрывают в себе огромное количество полезных жиров, углеводов и ни грамма холестерина.

Все плюсы и минусы "белочкиного счастья" – в специальной справке Sputnik.

Орехи со знаком плюс

Можно с уверенностью заявить о том, что орехи – прекрасная альтернатива мясным продуктам, особенно если вы избрали путь вегетарианства или обнаружили непереносимость мяса.

Пользу орехов по достоинству оценивают и диетологи: несмотря на свою высокую калорийность, ореховые жиры усваиваются не полностью, а кислоты Омега-3 снижают тягу к "сладенькому". Стоит отметить, что орехи помогают организму выводить ненужные шлаки и токсины, а также прекрасно утоляют голод.

Грецкие орехи известны как хорошее противовоспалительное средство, положительно влияющее на желудочно-кишечный тракт. Миндаль успокаивает боли при ПМС, хорошо влияет на зубы и волосы. Кешью помогает при анемии, дистрофии и даже зубной боли. А горсть кедровых орехов станет соратником в победе над бессонницей.

Если вы почувствовали упадок сил и депрессивные настроения, несколько орешков помогут вам преодолеть последствия стрессов и перенапряжения. Вот почему врачи советуют употреблять продукт людям, занятым умственной деятельностью. Орехи – "подпитка" не только для организма, но и для мозга.

Также орехи активно используются в косметологии в качестве добавки к уходовым средствам для кожи и волос.

Орехи со знаком минус

Главный минус орехов заключается в их аллергенности. Каждый новый орех стоит пробовать с особой осторожностью и съедать не больше пары штук.

Также не забывайте о том, что орехи – очень калорийный продукт. Его энергетическая ценность на 100 грамм составляет от 500 до 700 калорий. Именно поэтому суточной дозой лакомства считается "небольшая горстка".

Мало кто знает, что орехами можно отравиться. Это касается некачественных и незрелых плодов. Например, миндалем, который может негативно влиять на ваши почки. Фундук может вызвать спазм сосудов мозга и вызвать головную боль. Также его не следует употреблять людям, страдающим от диатеза или диабета. А вот сырым кешью можно даже обжечься, ведь под его скорлупой содержатся вредные вещества.

Три орешка для Золушки

Помните сказку, в которой сказочная героиня могла открыть три ореха, а ограничилась только одним? Стоит последовать ее примеру, ведь диетологи считают – ежедневно человек может употреблять не более 80 мелких орехов, 20 средних и только пять крупных.

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