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В США крушение потерпел военный вертолет. Есть погибшие

29.08.2020 09:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США крушение потерпел военный вертолет. Есть погибшие

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате крушения военного вертолет Black Hawk в штате Калифорния, США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Известно, что инцидент произошел, когда экипаж вертолета, принадлежащего Командованию специальными операциями США, 27 августа проводил тренировку близ города Коронадо. В результате аварии погибли двое военных, еще трое пострадали. Территория, на которую упал летательный аппарат оцеплена, проводится расследование.

Фото: Reuters 

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Два человека погибли, еще трое пострадали в результате крушения военного вертолет Black Hawk в штате Калифорния, США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Los Angeles...
 
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