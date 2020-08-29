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В США крушение потерпел военный вертолет. Есть погибшие
Источник материала: ОНТ
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате крушения военного вертолет Black Hawk в штате Калифорния, США. Об этом
Известно, что инцидент произошел, когда экипаж вертолета, принадлежащего Командованию специальными операциями США, 27 августа проводил тренировку близ города Коронадо. В результате аварии погибли двое военных, еще трое пострадали. Территория, на которую упал летательный аппарат оцеплена, проводится расследование.
Фото: Reuters
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Два человека погибли, еще трое пострадали в результате крушения военного вертолет Black Hawk в штате Калифорния, США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Los Angeles...
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