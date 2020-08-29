Министерство правды Беларуси заблокировало сайты nn.by и Naviny.by

Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ как минимум к двум новостным ресурсам: сайту «Наша Нива» (nn.by) и проекту агентства Белапан «Белорусские новости» (naviny.by).

Информационное сообщение о блокировке сайтов со ссылкой на решение Мининформа Беларуси открывается при попытках открыть страницы указанных сайтов.

Как сообщает Белапан, за несколько часов до блокировки руководители БелаПАН, "Нашай Нівы" и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Министерства информации и представителем МВД, чтобы обсудить работу СМИ во время массовых мероприятий и проблему задержания журналистов.

Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось. О включении в список ограниченного доступа также не сообщалось.

Как сообщалось, неделю назад был заблокирован доступ к более чем 70 сайтам в байнете, включая повторную блокировку к сайту AFN.by.

Тем не менее, доступ afn.by можно получить с помощью прокси-серверов и vpn, включая уже хорошо известную утилиту Psiphon.

Сайт также доступен на зеркалах afnfn.com или news.afnfn.com . В данном случае пока не нужны ни прокси, ни vpn.

Кроме того, новости доступны в Yandex Дзен , Google News и частично, плюс срочные анонсы, в Telegram .Заголовки новостей доступны в Facebook и Twitter .

Поддержать проект можно перечислением на банковскую карточку 4496 5501 4468 4062. Дополнительные способы перечисления будут доступны позже. Спасибо!)