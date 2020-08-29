ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство правды Беларуси заблокировало сайты nn.by и Naviny.by

29.08.2020 10:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ как минимум к двум новостным ресурсам: сайту «Наша Нива» (nn.by) и проекту агентства Белапан «Белорусские новости» (naviny.by).

Информационное сообщение о блокировке сайтов со ссылкой на решение Мининформа Беларуси открывается при попытках открыть страницы указанных сайтов.

Как сообщает Белапан, за несколько часов до блокировки руководители БелаПАН, "Нашай Нівы" и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Министерства информации и представителем МВД, чтобы обсудить работу СМИ во время массовых мероприятий и проблему задержания журналистов.

Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось. О включении в список ограниченного доступа также не сообщалось.

Как сообщалось, неделю назад был заблокирован доступ к более чем 70 сайтам в байнете, включая повторную блокировку к сайту AFN.by.

Тем не менее, доступ afn.by можно получить с помощью прокси-серверов и vpn, включая уже хорошо известную утилиту Psiphon.

Сайт также доступен на зеркалах afnfn.com или news.afnfn.com. В данном случае пока не нужны ни прокси, ни vpn.

Кроме того, новости доступны в Yandex Дзен, Google News и частично, плюс срочные анонсы, в Telegram.Заголовки новостей доступны в Facebook и Twitter.

Поддержать проект можно перечислением на банковскую карточку 4496 5501 4468 4062. Дополнительные способы перечисления будут доступны позже. Спасибо!)

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации Беларуси заблокировало доступ как минимум к двум новостным ресурсам: сайту «Наша Нива» (nn.by) и проекту агентства Белапан «Белорусские...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроника дня. Василевич под стражей, а Путин и Михалок высказались о выборах в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика