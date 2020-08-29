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Актер Чедвик Боузман, исполнивший роль Черной пантеры в фильмах Marvel, умер от рака

29.08.2020 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актер Чедвик Боузман, исполнивший роль Черной пантеры в фильмах Marvel, умер от рака

Американский актер, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера», скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила семья актера в его официальном Twitter.

Как указывается в сообщении, причиной смерти 43-летнего актера стал рак толстой кишки, диагностированный у него еще в 2016 году. С тех пор болезнь развилась с третьей до четвертой стадии.

Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, в окружении своей семьи.

Публично о своем диагнозе актер не заявлял, однако его состояние уже вызывало беспокойство среди его фанатов, которые отмечали чрезвычайную худобу актера. Узнать подробности состояния здоровья актера ранее пытались и журналисты New York Post, однако ответа они не получили.

Фото: Reuters

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Американский актер, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера», скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила семья актера в его официальном Twitter. ...
 
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