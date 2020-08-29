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Российская журналистка: Белорусам жить с Лукашенко еще пять лет – это по ощущениям, как замуж силой за старика

29.08.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная российская журналистка Елена Рыковцева считает, что Путин поддержал Лукашенко с прицелом на 2024-й год.



"Показывают нам Лукашенко, который говорит, что готов "вести диалог" со студентами и с рабочими. Ну, которые, ясен пень, настроены оппозиционно.

Какой диалог? О чем диалог? Их уже чисто физиологически от него воротит, как я это вижу со стороны. Жить с ним еще пять лет – это по ощущениям, видимо, как замуж силой за старика, еще и без расчета, ибо толку (денег и перспектив) от него ноль.

С нашим тоже такое будет, просто у нашего больше двойников и хирургов, поэтому он дольше производит впечатление "как новенького". Но в 2024-м, если опять попрется, получит Беларусь.

Сейчас над ним не каплет, но он готов подать руку и силовой "резерв" тому, над кем каплет, потому что это его зеркало. Оля – Яло. Вчера Лукашенко – сегодня Путин. Путин тянет из болота свое будущее в лице Лукашенко. Но это очень большой вопрос – вытянет ли первый второго, или второй затянет за собой первого в болотную топь. Как там чаще по жизни случается? Ну, так будет и тут", -- написала Елена Рыковцева на своей странице в Фейсбук.
 
 
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Известная российская журналистка Елена Рыковцева считает, что Путин поддержал Лукашенко с прицелом на 2024-й год.
 
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