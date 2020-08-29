Завтра триатлон у Минского моря. Где перекроют движение

Источник материала: Onliner

Завтра, 30 августа, состоится «Минский триатлон — 2020» . Организаторы утверждают, что это станет крупнейшей гонкой по триатлону в Беларуси. Соревнования пройдут в районе Минского моря.

Триатлон — это соревнования, включающие плавание, велогонку и бег. «Минский триатлон» будет проводиться на трех дистанциях, также будут организованы детский и женский забеги.

Старт и финиш соревнований — база Белорусской федерации парусного спорта.

— Велогонка пройдет по дороге Н-9036. В связи с этим 30 августа с 7:30 до 13:00 будет перекрыто транспортное движение, — предупредили организаторы соревнований.





Какие заявлены дистанции?

1/8 IRONMAN:

475 м плавание;

22,5 км велогонка;

5,25 км бег.

1/4 IRONMAN:

950 м плавание;

45 км велогонка;

10,5 км бег.

1/2 IRONMAN:

1900 м плавание;

90 км велогонка;

21 км бег.



