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Завтра триатлон у Минского моря. Где перекроют движение
Источник материала: Onliner
Завтра, 30 августа, состоится
Триатлон — это соревнования, включающие плавание, велогонку и бег. «Минский триатлон» будет проводиться на трех дистанциях, также будут организованы детский и женский забеги.
Старт и финиш соревнований — база Белорусской федерации парусного спорта.
— Велогонка пройдет по дороге Н-9036. В связи с этим 30 августа с 7:30 до 13:00 будет перекрыто транспортное движение, — предупредили организаторы соревнований.
Какие заявлены дистанции?
1/8 IRONMAN:
1/4 IRONMAN:
1/2 IRONMAN:
шоссейный, материал рамы: углепластик (карбон), колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 22 скор., тормоза клещевой + клещевой, вес 7.81 кг
шоссейный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 22 скор., тормоза клещевой + клещевой, вес 9 кг
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Завтра, 30 августа, состоится «Минский триатлон — 2020». Организаторы утверждают, что это станет крупнейшей гонкой по триатлону в Беларуси. Соревнования пройдут в...
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