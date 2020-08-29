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Завтра триатлон у Минского моря. Где перекроют движение

29.08.2020 11:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завтра, 30 августа, состоится «Минский триатлон — 2020». Организаторы утверждают, что это станет крупнейшей гонкой по триатлону в Беларуси. Соревнования пройдут в районе Минского моря.

Триатлон — это соревнования, включающие плавание, велогонку и бег. «Минский триатлон» будет проводиться на трех дистанциях, также будут организованы детский и женский забеги.

Старт и финиш соревнований — база Белорусской федерации парусного спорта.

— Велогонка пройдет по дороге Н-9036. В связи с этим 30 августа с 7:30 до 13:00 будет перекрыто транспортное движение, — предупредили организаторы соревнований.

Завтра триатлон у Минского моря. Где перекроют движение

Какие заявлены дистанции?

1/8 IRONMAN:

  • 475 м плавание;
  • 22,5 км велогонка;
  • 5,25 км бег.

1/4 IRONMAN:

  • 950 м плавание;
  • 45 км велогонка;
  • 10,5 км бег.

1/2 IRONMAN:

  • 1900 м плавание;
  • 90 км велогонка;
  • 21 км бег.

Завтра триатлон у Минского моря. Где перекроют движение

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Завтра, 30 августа, состоится «Минский триатлон — 2020». Организаторы утверждают, что это станет крупнейшей гонкой по триатлону в Беларуси. Соревнования пройдут в...
 
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