Татушка чуть не лишила мужчину слуха и зрения









Тем не менее не стоит забывать о том, что данная процедура может быть невероятно опасна для жизни и здоровья.





Мужчина чуть не потерял слух и зрение из-за татуировки

Об этом на своем опыте узнал мужчина из Японии, об истории которого рассказали зарубежные информагентства.





Японец сделал себе большую татуировку на спине.





Спустя некоторое время он стал чувствовать, что теряет слух. Затем начались и проблемы со зрением.





Мужчина обратился за медицинской помощью. Специалисты некоторое время не могли понять, в чем дело, так как у пациента были воспалительные процессы.





После эксперты догадались, что причиной проблем со здоровьем стала татуировка.





Патогенные процессы в организме продолжались около 6 месяцев.





Медикам удалось вылечить японца, восстановив зрение и слух.





Стоит помнить о том, что даже профессионализм мастера не всегда может гарантировать безопасность, так как производители краски зачастую продают товар, в составе которого есть токсины.



