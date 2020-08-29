Стрелять или не стрелять? Лукашенко не может определиться













"Это (имеется в виду внешняя угроза, которую он где-то увидел - Прим.) что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - заявил Лукашенко.





БелТА . Президента цитирует госагентство





Как передает госагентство, "Александр Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки".





Получается, что в его голове уже нет ни убитых, ни покалеченных во время недавних протестов. Но могилы есть...











