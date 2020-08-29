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Стрелять или не стрелять? Лукашенко не может определиться

29.08.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко теперь утверждает, что не будет стрелять в белорусский народ. Он назвал несправедливой критику за то, что "я с автоматом там бегаю по улицам". (Допустим, "бегаю" - это комплимент. Лукашенко явно хромал - Прим.).




"Это (имеется в виду внешняя угроза, которую он где-то увидел - Прим.) что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - заявил Лукашенко.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Как передает госагентство, "Александр Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки".

Получается, что в его голове уже нет ни убитых, ни покалеченных во время недавних протестов. Но могилы есть... 
 
 
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Александр Лукашенко теперь утверждает, что не будет стрелять в белорусский народ. Он назвал несправедливой критику за то, что "я с автоматом там бегаю по улицам"....
 
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