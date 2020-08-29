Пять человек погибли при обрушении отеля в Китае

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения отеля в провинции Шаньси в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Изначально сообщалось, что жертвами обрушения двухэтажного здания стали два человека, а еще по меньшей мере десять находятся под завалами. Однако, согласно уточненным данным, число погибших увеличилось до пяти человек, а еще один числится пострадавшим.

Всего под завалами оказались 37 человек, 33 из которых спасателям удалось высвободить. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, в них задействовано порядка 710 человек.

Обрушение двухэтажной гостиницы «Цзюйсянь» в городе Линьфэнь произошло утром 29 августа. Причина трагедии пока не установлена, ведется расследование.

Фото: Chinatopix Via AP

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram