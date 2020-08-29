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Велопробег от Виктора Лукашенко. Только одна цифра
Источник материала: Партизан
Журналисты выяснили, сколько стоит велосипед старшего сына руководителя Беларуси.
Первый вице-президент НОКа, помощник президента по национальной безопасности и член Совета Безопасности Виктор Лукашенко появился на велопробеге в поддержку своего отца 28 августа.
Журналисты
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Журналисты выяснили, сколько стоит велосипед старшего сына руководителя Беларуси.
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