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Велопробег от Виктора Лукашенко. Только одна цифра

29.08.2020 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналисты выяснили, сколько стоит велосипед старшего сына руководителя Беларуси.

Первый вице-президент НОКа, помощник президента по национальной безопасности и член Совета Безопасности Виктор Лукашенко появился на велопробеге в поддержку своего отца 28 августа.
 
Журналисты Трибуны определили марку велосипеда и узнали, сколько он стоит.
 
 
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Журналисты выяснили, сколько стоит велосипед старшего сына руководителя Беларуси.
 
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