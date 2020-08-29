Спасатели нашли заблудившуюся в лесу под Брестом ягодницу

Источник материала: ОНТ

В Брестском районе спасатели нашли пенсионерку, отправившуюся собирать ягоды и заблудившуюся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пропавшей женщине поступило спасателям в 18:35 28 августа. Женщина пропала возле железнодорожной станции Дубок Брестского района, после того как утром она отправилась в лес за ягодами. Спасатели приступили к поискам женщины и уже к 19:44 им удалось её отыскать.

Женщина сама вышла на сигналы СГУ (сигнальной громкоговорящей установки). В оказании медицинской помощи она не нуждалась.

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