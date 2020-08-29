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Apple удалила из App Store аккаунт разработчиков Fortnite
Источник материала: Onliner
Нарастает конфликт между Apple и Epic Games. Сегодня «яблочная» компания
В Apple заявили, что с сожалением приняли решение удалить аккаунт Epic Games. Тем не менее компания была вынуждена это сделать из-за многочисленных обновлений Fortnite, нарушающих правила App Store. В Epic Games с аргументацией Apple не согласны и утверждают, что разработчик всего лишь пытался с помощью обновлений исправить ошибки Fortnite.
«Война» между двумя компаниями началась после того, как Epic Games позволила игрокам в Fortnite покупать внутриигровую валюту без 30-процентной комиссии Apple. После этого Apple удалила Fortnite из App Store, а Epic Games подала на гиганта в суд.
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Нарастает конфликт между Apple и Epic Games. Сегодня «яблочная» компания удалила учетную запись игрового разработчика. Таким образом, теперь в App Store невозможно найти ни...
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