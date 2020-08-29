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Мнение: Стать последним "жандармом Европы" Путину не дадут
Источник материала: Партизан
Путин хотел сделать из Украины Сирию с миллионами беженцев в ЕС. Не получилось. Беларусь — вторая попытка, пишет на сайте
Китай как стабилизирующий фактор против планов экспансии РФ и в Казахстане, и в Беларуси.
И в Казахстане, и в Беларуси у КНР существенные инвестиции.
Китай вряд-ли будет вводить "зеленых человечков", но обуздать аппетиты Кремля вполне может.
ЕС, в свою очередь, намерен отключить РФ от SWIFT за "гибридное вмешательство" в выборы в Беларуси.
Знаете, чем на самом деле грозит отключение России, по примеру Ирана, от системы международных банковских платежей SWIFT и почему в Москве по этому поводу действительно очкуют?
Не потому, что ляжет российская банковская система, — им на это наплевать (телетайпами будут платежи по России проводить и/или на волах развозить авизо, включая фальшивые, как в совсем недавнем прошлом), а потому, что именно через SWIFT они добираются до своих офшорных и всяких номерных счетов за рубежом.
Тут удар был бы прямо в сердце авуаров братвы, которая, таким образом, теряет доступ к накопленному неимоверно честным трудом баблу.
"Вот такая загогулина, понимаешь..."
Угроза применения санкций какое-то время действует даже лучше, чем сами санкции. Спешим медленно.
США тоже предупредили Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.
Заместитель Госсекретаря США Стивен Биган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что в этом случае: "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".
Вряд ли Путину будет позволено стать последним "жандармом Европы".
В Беларуси наступит Венесуэла, читай - двоевластие с правительством в изгнании, или все-же Сирия?
Наблюдаем.
Жыве Беларусь!
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Путин хотел сделать из Украины Сирию с миллионами беженцев в ЕС. Не получилось. Беларусь — вторая попытка, пишет на сайте Обозревательукраинский бизнесмен...
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