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Мнение: Стать последним "жандармом Европы" Путину не дадут

29.08.2020 13:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин хотел сделать из Украины Сирию с миллионами беженцев в ЕС. Не получилось. Беларусь — вторая попытка, пишет на сайте Обозревательукраинский бизнесмен Евгений Платон


Китай как стабилизирующий фактор против планов экспансии РФ и в Казахстане, и в Беларуси.

И в Казахстане, и в Беларуси у КНР существенные инвестиции.

Китай вряд-ли будет вводить "зеленых человечков", но обуздать аппетиты Кремля вполне может.

ЕС, в свою очередь, намерен отключить РФ от SWIFT за "гибридное вмешательство" в выборы в Беларуси.

Знаете, чем на самом деле грозит отключение России, по примеру Ирана, от системы международных банковских платежей SWIFT и почему в Москве по этому поводу действительно очкуют?

Не потому, что ляжет российская банковская система, — им на это наплевать (телетайпами будут платежи по России проводить и/или на волах развозить авизо, включая фальшивые, как в совсем недавнем прошлом), а потому, что именно через SWIFT они добираются до своих офшорных и всяких номерных счетов за рубежом.

Тут удар был бы прямо в сердце авуаров братвы, которая, таким образом, теряет доступ к накопленному неимоверно честным трудом баблу.

"Вот такая загогулина, понимаешь..."

Угроза применения санкций какое-то время действует даже лучше, чем сами санкции. Спешим медленно.

США тоже предупредили Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.

Заместитель Госсекретаря США Стивен Биган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что в этом случае: "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Вряд ли Путину будет позволено стать последним "жандармом Европы".

В Беларуси наступит Венесуэла, читай - двоевластие с правительством в изгнании, или все-же Сирия?

Наблюдаем.

Жыве Беларусь!
 
 
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Путин хотел сделать из Украины Сирию с миллионами беженцев в ЕС. Не получилось. Беларусь — вторая попытка, пишет на сайте Обозревательукраинский бизнесмен...
 
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